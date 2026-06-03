¿Otro caso Rocha Moya? LA Times pone en la mira a Alfonso Durazo y Américo Villarreal

Esto podría convertirse en otro caso tipo Rocha Moya: mismo periódico, mismos periodistas, pero nuevos nombres.

¿Se acuerdan cuando el diario Los Angeles Times publicó que el Gobierno de Estados Unidos investigaba a Rubén Rocha Moya y a otros funcionarios de Sinaloa? Al principio, muchos dijeron que era mentira, que se trataba de una campaña, pero después llegaron las acusaciones formales.

Por eso es que llama tanto la atención que hoy sea el mismo periódico el que revela que autoridades estadounidenses investigan a Alfonso Durazo y Américo Villarreal. Y no estamos hablando de dos políticos cualquiera: Durazo fue secretario de Seguridad de López Obrador y es uno de los hombres más cercanos al expresidente; Américo Villarreal, por otro lado, uno de los gobernadores más identificados con el proyecto de la Cuarta Transformación.

Según las publicaciones, las investigaciones estarían relacionadas con presuntos vínculos a organizaciones criminales y posibles esquemas de protección al narcotráfico. Y aquí está lo importante: no se trata de afirmar en este momento que son culpables; se trata de entender que cuando este diario, Los Angeles Times, publicó el caso de Rocha Moya, muchos se burlaron hasta que dejaron de hacerlo.

Hoy la historia se repite, pero cambian los nombres. El periódico que lanza esta advertencia es exactamente el mismo y el antecedente nos obliga a tomarlo muy en serio.

Steve Fisher afirma que ambos gobernadores están siento investigados en ADN Noticias

Durante una entrevista concedida hace unos minutos al periodista Javier Risco y Luciana Wainer en ADN Noticias, Steve Fisher, coautor del reportaje de Los Angeles Times, defendió el rigor de su publicación frente a las reacciones oficiales en México.

El periodista explicó a detalle las implicaciones técnicas del permiso fronterizo que poseen ambos gobernadores de Morena, denominado formalmente en inglés como Significant Public Benefit Parole (Libertad condicional por beneficio público muy significativo).

“Normalmente lo que se usa este tipo de permiso cuando es necesario que una persona da un testimonio o coopera en un gran jurado en Estados Unidos para fijar cargas contra otra persona... para ser en hacer eso se puede darles bajar algunas cargas tal vez a la misma persona que está cooperando”, puntualizó Fisher al aire.Ante la relevancia de esta figura jurídica, el reportero de Los Angeles Times fue muy claro en acotar qué es lo que sus fuentes han confirmado y qué es lo que se mantiene bajo reserva respecto a una supuesta delación: “Es importante Javier y Luciana, decir que no no me han confirmado mis fuentes si los dos gobernadoresadores están cooperando lo que sí es que tienen ese tipo de permiso que normalmente está usado para este tipo de situaciones”.

A pesar de la prudencia sobre el nivel de colaboración actual de los implicados con las cortes norteamericanas, Fisher sostuvo ante Risco y Wainer que las carpetas de investigación penal por nexos criminales son un hecho plenamente verificado por el diario estadounidense.