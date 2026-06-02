Morena mantendrá militancia de funcionarios sinaloenses acusados de narcotráfico, afirma Ariadna Montiel

La dirigencia nacional de Morena cerró filas en torno a los funcionarios sinaloenses señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado. La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel, aclaró esta mañana que el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, el senador Enrique Inzunza y Juan de Dios Mendívil permanecerán como militantes del instituto político en tanto las autoridades de Estados Unidos no presenten pruebas contundentes sobre sus supuestos nexos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.

Durante su intervención, Montiel enfatizó que el partido oficialista no tomará medidas definitivas basadas únicamente en acusaciones o señalamientos externos, respaldando la postura fijada previamente por el Poder Ejecutivo federal.

Exigen pruebas a las agencias extranjeras

La postura de la dirigencia partidista condiciona cualquier sanción interna o expulsión a la entrega formal de evidencias por parte de las agencias de procuración de justicia extranjeras que han impulsado las investigaciones.

“Lo que nosotros vamos a esperar, nuevamente, lo que hemos dicho, a que se presenten las pruebas, y lo dijo nuestra presidenta con mucha claridad el domingo, porque nosotros no vamos a permitir a que sean señalamientos y luego sea alguien más a otro territorio. No somos la piñata de nadie”, declaró de forma tajante la presidenta de Morena durante la conferencia de esta mañana.

Morena: Ariadna Montiel respalda a Ruben Rocha y Enrique Inzunza

Enrique Inzunza mantendrá el fuero constitucional

Aunado al respaldo de la militancia, Ariadna Montiel confirmó que Morena no obligará al senador Enrique Inzunza a separarse de manera definitiva de su cargo en el Congreso de la Unión. Con esta determinación, el legislador mantendrá la protección del fuero constitucional frente a las acusaciones provenientes de Estados Unidos, dejando en sus manos la decisión de solicitar o no una licencia.

“El senador tomará su decisión o no, pero ha cumplido con presentarse en la Fiscalía General. Creo que ha sido oportuno que ante un señalamiento y una investigación en curso no participe de la discusión de la comisión de validación de candidatos, por ejemplo, creo que eso es correcto”, puntualizó Montiel, validando que el funcionario mantenga su escaño legislativo mientras se desahogan las indagatorias correspondientes.