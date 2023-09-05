Senado ratifica a Alicia Bárcena como titular de la SRE

Ante el pleno legislativo, Alicia Bárcena Ibarra, tomó protesta como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), misma que fue ratificada durante la primera sesión del Senado este martes 5 de septiembre.

En la sesión destacaron que durante su trayectoria se desempeñó como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), jefa de gabinete adjunta y posteriormente, jefa de gabinete del secretario general de las Naciones Unidas, lo cual calificaron como “motivo de orgullo”.

¿Cómo se llevaron a cabo las votaciones para ratificar a Alicia Bárcena?

La ratificación de Alicia Bárcena al frente de la cancillería mexicana se dio tras lograr una unanimidad de 98 votos a favor, misma que fue reconocida en las redes sociales del Senado de México.

Al momento del anuncio, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Héctor Vasconcelos, la calificó como una de las diplomáticas más distinguidas, por lo que debería ser motivo de orgullo para los mexicanos.

✅ Por unanimidad, con 98 votos a favor, @aliciabarcena es ratificada como titular de @SRE_mx. pic.twitter.com/2GvAcCch7x — Senado de México (@senadomexicano) September 5, 2023

Beatriz Paredes le pide evitar que la política exterior se dirima en las mañaneras

Tras tomar protesta, la política mexicana del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, le mostró su confianza por el conocimiento a raíz de su amplia trayectoria; sin embargo, le pidió que responda de manera profesional a los protocolos requeridos en las relaciones exteriores.

¿Quién es Alicia Bárcena, titular de la SRE?

Alicia Bárcena Ibarra es egresada por la UNAM en 1971 como bióloga y distinguida investigadora de la misma institución, también cuenta con una maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard.

Su penúltimo cargo fue en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), concretamente en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), durante 14 años trabajó como Secretaria Ejecutiva, antes de ser nombrada por el propio Marcelo Ebrard como embajadora de México en Chile.

Su amplia trayectoria la llevó a desempeñarse en más de cinco puestos internacionales, estos son:

