Este miércoles iniciará la visita de la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena Ibarra, a la ciudad de Washington, D.C. Ésta será la primera visita de la canciller designada a la capital estadounidense y tendrá el objetivo de dar seguimiento puntual a los temas más relevantes en la agenda bilateral y reforzar la atención y el diálogo con la comunidad mexicana residente en Estados Unidos. Con todo esto, se buscará resaltar la enorme contribución de México y los mexicanos al bienestar de los Estados Unidos y de América del Norte.

Durante los encuentros que sostendrá con el secretario de Estado, Antony Blinken, y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, así como con el asesor de Seguridad Nacional del presidente Biden, Jake Sullivan, se revisarán los avances en las vías de movilidad laborales recientes que han promovido una migración más segura, humana, ordenada y regular; asimismo, la secretaria comentará los resultados de su reciente visita a Tapachula, Chiapas. En particular, se enfatizará la gran colaboración de las agencias de cooperación para el desarrollo por parte de México y Estados Unidos para promover un mayor dinamismo económico en Centroamérica.

Además, dialogarán sobre los avances en materia de combate al tráfico de armas y fentanilo, y conversarán sobre los siguientes pasos en el marco de la Coalición Global para Atender las Amenazas de las Drogas Sintéticas. La canciller dará seguimiento al proceso legal que el Departamento de Justicia de Estados Unidos inició en contra del Gobierno de Texas por la instalación de boyas alambradas dentro del cauce del río Bravo, reiterando la solicitud de México de que sean removidas lo más pronto posible.

Canciller se reunirá con representante de organizaciones de mexicanos en Estados Unidos

Por otro lado, se reunirá con representantes de defensa de los derechos de los mexicanos, a fin de dar seguimiento a la preocupante alza en propuestas legislativas a nivel local que atentan contra los derechos de la comunidad migrante. También asistirá a una reunión con expertos de distintos centros de pensamiento en materia de movilidad y migración, con el objetivo de escuchar su perspectiva sobre las tendencias y principales preocupaciones en la materia.

Finalmente, llevará a cabo el primer encuentro con líderes de la comunidad mexicana residente en la región DMV (Washington, Maryland y Virginia), a fin de dialogar sobre una de las prioridades de la política exterior de México, la atención consular, y revisar temas clave para nuestra comunidad residente en el exterior.

La secretaria Bárcena estará acompañada por una delegación conformada por el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán; el jefe de Unidad para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez; el jefe de Oficina de la canciller, Martín Borrego Llorente; el titular del Instituto de los Mexicanos en el Exterior, Luis Gutiérrez Reyes; la jefa de Cancillería de la Embajada de México en Estados Unidos, Ana Luisa Fajer Flores; y la directora general para Asuntos Políticos de América del Norte, Cristina Planter Riebeling.