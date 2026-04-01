Fue hacer su trámite de titulación y desapareció en Chiapas: lo que se sabe de Alondra Noemí Luna

Alondra Noemí Luna Ramos, una chica de tan solo 23 años, desapareció el pasado 30 de marzo en las inmediaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) en Tuxtla Gutiérrez.

La mañana del lunes, Noemí acudió a la escuela para realizar un trámite de titulación, aunque en un principio dudó ya que no sabía si la facultad estaba abierta. Tras comunicarse con su familia y avisar que tomaría un taxi por aplicación porque no pasaba el camión, se perdió todo contacto con ella.

¡Viva la queremos! Buscan con urgencia a Alondra Noemí Luna en Chiapas

A más de 24 horas de su desaparición, familiares de Alondra bloquearon la salida poniente de Tuxtla Gutiérrez para exigir a las autoridades la pronta localización de la joven.

De acuerdo con la madre, Alondra salió alrededor de las 8:00 de la mañana con rumbo a la UNACH para entregar una carta poder que permitiera a sus padres recoger el título, ya que actualmente reside en Baja California junto con su esposo.

Alerta Nacional de Búsqueda | Si cuentas con información que contribuya a la localización de ALONDRA NOEMI LUNA RAMOS, comunícate al 800 028 7783 o vía WhatsApp al 55 1309 9027. Tu información puede ser clave. #AlertaNacional #TodosEnLaBúsqueda pic.twitter.com/bO7Pp8YFj4 — COBUPEM (@COBUPEM) March 31, 2026

Pero antes de llegar a Ciudad Universitaria se perdió todo contacto. Alrededor de las 10 de la mañana, supuestamente le habría enviado un mensaje a su mamá, avisándole que pediría un taxi por aplicación, ya que el lugar estaba muy solo y no pasaba el transporte público.

Desde ese momento, los familiares perdieron la comunicación, además de que su celular dejó de recibir mensajes, lo que ha aumentado la angustia de sus seres queridos.

Bloquean Tuxtla - Chiapa de Corzo para buscar a Alondra Noemí Luna

"¡Viva la queremos!" es lo que piden amigos y familia de la recién egresada de la carrera Química Farmacéutico Biológica, bloqueando los accesos a la capital chiapaneca durante la tarde de este martes 31 de marzo.

Esto con el fin de exigir a las autoridades que agilicen el protocolo de búsqueda y puedan dar lo antes posible con el paradero de Alondra Noemí, de quien se desconoce si abordó el taxi o desapareció minutos antes.

La joven viste una blusa blanca, pantalón de mezclilla y tenis blancos. Mide 1.54 metros, tiene cabello castaño claro y abundante, ojos verdes y un peso aproximado de 68 kilogramos. Además, lleva consigo una mochila de color negro.

Tras la denuncia, las autoridades emitieron la ficha oficial de búsqueda. La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Chiapas solicitaron el apoyo de la ciudadanía para aportar cualquier información veraz que contribuya a su localización.

