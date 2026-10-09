Desapariciones

Notas
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Encuentran sin vida a Joan Francisco, estudiante de la Universidad de Guanajuato desaparecido
Joan Francisco Díaz Rodríguez, de 21 años, era estudiante de la Universidad de Guanajuato, quien fue visto por última vez el 28 de septiembre pasado.
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Encuentran en cisterna de CDMX cuerpo de hombre desaparecido en 2025; reportan que es de la tercera edad
Peritos de la Fiscalía de CDMX arribaron a una casa en la alcaldía Gustavo A. Madero donde encontraron en una cisterna el cuerpo de un hombre desaparecido.
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Vanessa y Christofer, de 16 y 14 años, fueron vistos por última vez en Edomex; activan Alerta Amber
Buscan a Vanessa Montesinos y Christofer Widrobo, desaparecidos en La Paz y Tenango del Valle, Estado de México.
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Entregan libro con nombres de desaparecidos al Papa León XIV
La Conferencia del Episcopado Mexicano entrega al Papa León XIV el libro sobre los desaparecidos en México en un intento de evidenciar la crisis que azota al país.
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"Obligados por amparos, no por humanidad": Madres buscadoras quitan plantón de la FGR tras 29 días de resistencia
“Tuvimos que litigar contra el propio Estado": Madres buscadoras obligan a la FGR a recibir sus denuncias tras 29 días de plantón y amparos ganados.
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Nadie sabe qué pasó con Verónica Núñez: desapareció en Tláhuac y detienen a hermanos; uno sería maestro
Verónica Núñez desapareció en Tláhuac. De tres hermanos detenidos, dos estarían relacionados al caso, mismos que también fueron reportados como desaparecidos.