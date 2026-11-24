Alumnas del Colegio de Bachilleres de Oaxaca (COBAO), plantel 34, denunciaron a un profesor por presunto acoso sexual y exhibieron audios en los que, según sus señalamientos, condicionaba la ayuda para mejorar sus calificaciones a cambio de mantener acuerdos en privado. La protesta ocurrió en San Antonino Castillo Velasco, donde las jóvenes exigieron la intervención de las autoridades educativas.

Durante la manifestación, las alumnas reprodujeron grabaciones en las que presuntamente se escucha al docente hablar de beneficios académicos y pedir que sus conversaciones no fueran reveladas; la denuncia también provocó que otros estudiantes se sumaran a la protesta para respaldar a sus compañeras y exigir que el señalado no regresara al plantel.

¿Qué revelaron las alumnas en los audios contra el profesor?

En uno de los fragmentos difundidos, se escucha presuntamente al maestro plantear que la ayuda para mejorar las calificaciones debía mantenerse entre ambas partes. También advierte que, si el acuerdo se hacía público, podría dejar de apoyarlas en evaluaciones posteriores.

“Si yo te voy ayudar, tiene que ser entre nosotros dos; no quiero escuchar que ya se supo que ya te ayudé. Económico, de producto o personal, dijera uno con ‘Body’”, se escucha en un fragmento de la grabación.

Las estudiantes consideraron que estos comentarios representaban un abuso de la posición de autoridad del docente y decidieron hacer públicas las grabaciones para exigir una respuesta institucional.

🚨 Alumnas del COBAO 34 en Oaxaca denuncian a profesor por acoso y extorsión. 😡



🗣️ Estudiantes del plantel en San Antonino Castillo Velasco pararon las clases para denunciar a un maestro de matemáticas por acoso, presiones y amenazas.



Las alumnas mostraron mensajes y audios… pic.twitter.com/AUefeF3S1T — adn Noticias (@adnnoticiasmx) November 24, 2026

COBAO confirma denuncia y activa protocolo por violencia sexual

La institución informó que ya existía un expediente relacionado con la denuncia presentada por una de las alumnas. También confirmó la aplicación de su protocolo de atención a víctimas de acoso, hostigamiento y violencia sexual en el ámbito escolar.

Como parte de las primeras medidas, el profesor fue separado de sus actividades y puesto a disposición de las áreas académicas y jurídicas para el seguimiento correspondiente.

Profesor señalado presenta su renuncia tras protesta estudiantil

Después de las denuncias y la movilización dentro del plantel, el COBAO confirmó que el docente presentó su renuncia formal a la institución.