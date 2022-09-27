Gobernadores de Morena respaldan a Américo Villarreal

Los 21 gobernadores de Morena y aliados mostraron su apoyo al gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, por las acusaciones que hay en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.

A través de un desplegado fechado este 27 de septiembre, los gobernadores de Morena, como la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbam, aseguraron que el gobierno saliente de Tamaulipas busca impedir la toma de posesión de Américo Villarreal como gobernador.

Junto con gobernador@s de la 4T nuestra solidaridad y apoyo a @Dr_AVillarreal ; el pueblo ya decidió: Américo Villarreal gobernador de Tamaulipas. pic.twitter.com/JJ8xKUtNs4 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) September 27, 2022

Piden a tribunal actuar con rectitud sobre caso de Américo Villareal

Los gobernadores de Morena pidieron al tribunal dirigirse con apego a derecho y no dejarse presionar por “la derecha corrupta y conservadora".

"Las gobernadoras y gobernadores de la 4T y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confiamos en que el TEPJF actuará con rectitud y apego a derecho, sin lugar a presiones”, indicaron en su desplegado.

“El TEPJF deberá calificar la elección a gobernador del estado. El proyecto de sentencia hecho público este domingo confirmó la victoria legal, legítima y democrática de Morena y desestima los argumentos absurdos con los que el PAN pretendeía anular el triunfo”, sostuvieron.

Los gobernadores de Morena también pidieron al gobierno saliente que respete los resultados del pasado 6 de junio y “cese de manera inmediata cualquier intento por obstaculizar la toma de protesta del nuevo gobierno”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ defendió a Américo Villareal, gobernador electo de #Tamaulipas quien regresó al Senado ante el riesgo de una orden de aprehensión pic.twitter.com/FHJghz57wi — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 27, 2022

AMLO defiende a Américo Villarreal de persecución

Por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también mostró su apoyo y rechazó los señalamientos en contra Américo Villarreal, a quien calificó de gente decente, “cómo lo merece Tamaulipas, pero es mafia y son capaces de todo y está orquestado”, indicó.

El Presidente también apoyó que Amé rico Villarreal regrese como senador de la República y evitar una posible detención, incluso acusó que hay una persecución en su contra.

Por la noche, el gobernador electo informó que regresaría a su escaño hasta el 30 de septiembre para proteger “la gobernabilidad, la transformación y el cambio en Tamaulipas”.