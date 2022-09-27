Este 27 de septiembre, en la mañanera de AMLO se abordaron temas relacionados con el sistema de salud, principalmente el estado de la pandemia, además del programa para la permanencia de las fuerzas armadas en las calles para temas de seguridad. Este es el resumen de la conferencia.

Suman 11 semanas de descenso de la pandemia

La Secretaría de Salud federal informó que ya suman 11 semanas de descenso de la pandemia de Covid-19 y la semana pasada fue el punto más bajo de casos reportados desde que inició la pandemia. "Es un simbolo del control de la transmisión comunitaria", indicaron funcionarios.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que México ya no vive una epidemia de #Covid_19 aunque permanecen contagios pic.twitter.com/lEno8TkStV — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 27, 2022

Iniciará en octubre vacunación contra la influenza

La campaña de vacación contra la influenza iniciará el 3 de octubre y concluirá el 31 de marzo del 2023 para alcanzar los 33 millones 682 mi 400 dosis a nivel nacional, inficaron durante la mañanera de AMLO.

Segob difunde detalles sobre consulta de Fuerzas Armadas

Adán Augusto, titular de la Segob, dio a conocer los detalles del ejercicio de participación social sobre la permanencia de las Fuerzas Armadas, el cual se prevé que se realice el 22 de enero de 2023, aunque su organización inicie el próximo 4 de octubre.

#EnLaMañanera | Será el domingo 22 de enero cuando se realice la consulta para conocer si ciudadanos están de acuerdo con #GuardiaNacional y permanencia del #Ejército en las calles, así lo informó el Secretario de Gobernación, @adan_augusto. pic.twitter.com/hUIRZbRlow — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 27, 2022



Renuncia de fiscal de caso Ayotzinapa fue por diferencias: AMLO

El Presidente dio a conocer que el motivo de la renuncia de Omar Gómez Trejo, fiscal del caso Aytzinapa, asegurando que fue diferencias en los procedimientos para las órdenes de aprehensión.

“El fiscal se fue porque no está de acuerdo con los procedimientos que se siguieron para aprobar las órdenes de aprehensión. Hubo diferencias y estoy de acuerdo en que se hayan sacado de acuerdo con lo que establece el documento de una investigación que llevó mucho tiempo”, declaró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confirma la renuncia de Omar Gómez Trejo a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso #Ayotzinapa que encabezó desde junio 2019. pic.twitter.com/WDeJY3AhMc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 27, 2022

AMLO reconoce música de Los Tigres del Norte y Grupo Firme

Durante la mañanera de AMLO, el Presidente reconoció que la música de Los Tigres del Norte y del Grupo Firme, que enviaron videos en donde el Zócalo luce lleno durante sus conciertos.

“Los Tigres, con todo respeto, sin herir susceptibilidades, son la historia del corrido de nuestro tiempo, además están ayudando porque se está haciendo un museo en Mocorito, Sinaloa, que es su pueblo”.

“Los dos son muy importantes, es nuestra música, la música que le gusta a mucha gente y se respeta a quien no le gusta”, expresó.