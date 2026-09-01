“Será un mérito no tener visa": Américo Villarreal minimiza retiro de visas por EU y niega nexos con el narcotráfico

En medio de los crecientes cuestionamientos sobre la revocación de su visado norteamericano y las indagatorias que las agencias estadounidenses realizan contra mandatarios estatales en México, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, aseguró que la cancelación de este documento por parte del gobierno de Estados Unidos podría convertirse en un "mérito".

En un breve encuentro con Reforma, el gobernador morenista desestimó la medida del Departamento de Estado señalando que el retiro de visas se ha vuelto masivo: "Yo creo que ahorita le quitan la visa a tanta gente, creo que va a ser en un momento dado meritorio que uno no tenga visa, ¿no?", declaró al ser cuestionado sobre su estatus migratorio. Asimismo, rechazó tajantemente buscar acogerse a la figura de testigo protegido en el país vecino, afirmando que su actuar se apega estrictamente a las leyes nacionales.

💥🗣️“Será un mérito no tener visa”: @Dr_AVillarreal, gobernador de Tamaulipas, aseguró que podría convertirse en un mérito no contar con visa estadounidense, en medio de los cuestionamientos sobre la cancelación de su documento. pic.twitter.com/VY0iuGtBpi — Político MX (@politicomx) September 1, 2026

Américo Villarreal: El fantasma del financiamiento ilícito y el "Caso Carmona"

Las declaraciones de Villarreal Anaya se producen bajo la sombra de severas investigaciones que lo vinculan con redes de financiamiento ilícito provenientes del crimen organizado. Las acusaciones más profundas en su contra se remontan al proceso electoral de 2022, cuando diversos informes periodísticos y documentos atribuibles a agencias de inteligencia de Estados Unidos señalaron la inyección de recursos por parte de Sergio Carmona Angulo, conocido como "El Rey del Huachicol", ejecutado en San Pedro Garza García en 2021.

El manual de la narcopolítica en México; Estados controlados por el crimen organizado

De acuerdo con los registros de la plataforma Narcopolíticos y expedientes del caso, el actual mandatario tamaulipeco habría recibido hasta 126 millones de pesos para financiar su campaña a la gubernatura por parte de la estructura de Carmona. Adicionalmente, reportes de inteligencia estadounidense documentaron presuntos apoyos financieros provenientes de operadores del Cártel del Noreste, reflejados en transferencias bancarias dirigidas hacia el entorno familiar del gobernador, específicamente a su hijo. Pese a que el mandatario ha negado en reiteradas ocasiones cualquier imputación exigiendo que se presenten pruebas formales, el expediente del huachicol fiscal y los nexos con el narcotráfico continúan vulnerando la credibilidad de su administración en la frontera norte.