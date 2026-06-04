Las facciones criminales que se disputan Tamaulipas, gobernado por Américo Villarreal

Tamaulipas es una pieza clave para el narcotráfico por una razón: sus aduanas y rutas fronterizas. Aunque el gobernador Américo Villarreal mantiene un discurso oficial de pacificación, los datos de inteligencia militar demuestran lo contrario. El estado no tiene paz; está fragmentado y bajo una disputa violenta entre facciones internas, células locales y cárteles nacionales que se pelean el control del territorio.

Las facciones criminales que se disputan Tamaulipas

En total se tienen documentadas seis facciones del narcotráfico que disputan el estado, todas herederas del Cártel del Golfo. Cuatro de ellas siguen usando el mismo nombre pero le agregan un apellido para diferenciarse:



Cártel del Golfo (Facciones Escorpiones, Los Metros, Panteras y Los Rojos): Es la organización con mayor arraigo histórico en la entidad, hoy fracturada en células rivales. Mientras la facción Escorpiones mantiene un control férreo en su bastión tradicional, el grupo de "Los Metros" opera principalmente en Reynosa y la zona de la Frontera Chica, disputándose de forma violenta el paso de aduanas y el tráfico de migrantes hacia los Estados Unidos

Es la organización con mayor arraigo histórico en la entidad, hoy fracturada en células rivales. Mientras la facción Escorpiones mantiene un control férreo en su bastión tradicional, el grupo de "Los Metros" opera principalmente en Reynosa y la zona de la Frontera Chica, disputándose de forma violenta el paso de aduanas y el tráfico de migrantes hacia los Cártel del Noreste: Herederos de la estructura operativa de Los Zetas Cártel del Golfo por la expansión de fronteras operativas.

Herederos de la estructura operativa de por la expansión de fronteras operativas. Zetas Vieja Escuela: Mantiene control en Ciudad Victoria, así como los municipios que colindan con Nuevo León, San Luis Potosí y Veracruz, salvo la Zona Metropolitana de Tampico-Madero que es controlada por Los Rojos.

Los Ángeles Times revela acusaciones contra Durazo y Villareal



En entrevista sobre su reportaje para el @latimes, el periodista @Stevelfisher confirmó que los gobernadores, @AlfonsoDurazo y @Dr_AVillarreal, están bajo investigación de #EU. El periodista sostuvo plenamente el… pic.twitter.com/cozvIqEuLd — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 4, 2026

¿De qué señalan a Américo Villarreal?

La investigación en contra del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, de 68 años, se encuentra estrechamente vinculada con el contrabando de combustible conocido como huachicol. Al tratarse de un estado fronterizo colindante con Texas, Tamaulipas es considerado por las agencias estadounidenses como un centro neurálgico para este tráfico ilegal.

De acuerdo con la página de narcopolíticos, Américo Villarreal presuntamente recibió 126 millones de pesos para su campaña a gobernador por parte de Sergio Carmona, "El Rey del Huachicol". Además, documentos de inteligencia de Estados Unidos señalan que recibió apoyo financiero del Cártel del Noreste.