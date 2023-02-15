AMLO revira a abogado de García Luna; “resultó más derecho Zambada”

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió a las acusaciones del abogado de Genaro García Luna de recibir presuntos sobornos para enfrentar a Vicente Fox.

En la mañanera de hoy, el mandatario opinó sobre lo que se dijo durante el juicio de Genaro García Luna y aseguró que el Rey Zambada resultó ser más “derecho”, al rechazar que AMLO recibió sobornos.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ recriminó que el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, tratara de hacer hablar al Rey Zambada sobre un presunto pago para su campaña pic.twitter.com/D0N1jUpMRt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 15, 2023

“Abogado falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho Zambada. que siete millones de dólares eran para enfrentar a Fox”, expresó durante la mañanera de hoy.

De acuerdo con la defensa legal de Genaro García Luna, AMLO habría presuntamente recibido al menos 7 millones de dólares para financiar una campaña por parte del Rey Zambada, sin embargo, el capo rechazó que haya sido para el ahora Presidente de México.

“No, no somos iguales, nosotros no somos mafiosos ni somos corruptos, es interesante porque es un juicio que da a conocer el papel del gobierno sometido a una facción, sometido a una oligarquía y al mismo tiempo, toda la red de complicidades de componendas”, respondió López Obrador.

AMLO va por no prohibir narcocultura

Sobre el ataque a un Grupo Arriesgado, que interpreta narcocorridos en Tijuana, AMLO dijo estar en contra de que se prohiban este tipo de canciones, pues consideró que lo que se tiene que hacer es informar sobre el prejuicio de las drogas a la salud y no solo difundir la narcocultura o exaltar el estilo de vida de capos y autoridades corruptas, como lo fue Genaro García Luna.

“Ojalá no se canten los corridos, no hay que prohibir nada, lo que hay que hacer es informar, lo que sucede es que hay un desequilibrio, un desbalance, un narcocorridos, por otro lado las series de las bandas”, expresó.

Incluso aseguró que se hará una campaña más intensa sobre los daños a la salud que causan las drogas, pues consideró que la narcocultura tiene demasiada difusión.