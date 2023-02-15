¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 15 de febrero

En la mañanera de AMLO del miércoles 15 de febrero se abordó el avance de la cobertura de internet, el juicio de Genaro García Luna, entre otros temas; este es el resumen de lo que dijo el Presidente en conferencia de prensa.

AMLO rechaza acusaciones de abogado de García Luna

El Presidente rechazó las declaraciones del abogado de Genaro García Luna, quien aseguró que Obrador recibió al menos 7 millones de dólares para enfrentar a Vicente Fox, pues aseguró que "no somos mafiosos" y reconoció que el Rey Zambada rechazó las acusaciones contra el mandatario.

"Abogado falsario, calumniador, chueco, resultó más derecho Zambada y este abogado es una mafia de García Luna... No somos mafiosos y no somos corruptos", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ recriminó que el abogado de Genaro García Luna, César de Castro, tratara de hacer hablar al Rey Zambada sobre un presunto pago para su campaña pic.twitter.com/D0N1jUpMRt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 15, 2023

AMLO informa sobre aseguramiento de laboratorios de drogas en Culiacán

El Presidente informó durante la mañanera que ya suman dos laboratorios en donde se fabricaban drogas sintéticas en Culiacán.

"Este laboratorio representa una pérdida de mil 500 millones de pesos”, informó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ difundió el video de un aseguramiento de un laboratorio donde se fabricaban drogas sintéticas. Dijo que en las últimas horas en #Culiacán se han asegurado dos laboratorios pic.twitter.com/I4g99mj86C — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 15, 2023

AMLO dice que se analiza daños a la salud del maíz transgénico

El Presidente anunció en la mañanera que su administración realiza análisis y estudios para conocer los perjuicios a la salud que tiene el consumo de maíz transgénico, el cual se usará para forraje.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que el gobierno estudia si el maíz transgénico no genera daños a la salud pic.twitter.com/3Q88DSWubD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 15, 2023

AMLO se muestra a favor del "prohibido prohibir"

Después de un ataque a las instalaciones de medios en Tijuana por parte del crimen organizado debido a la promoción de un concierto de Grupo Arriesgado, quienes interpretan narcocorridos el presidente López Obrador rechazó en la mañanera que deban de prohibirse estas canciones.

“No hay que prohibir nada, lo que hay que hacer es informar, lo que sucede es que hay un desequilibrio", en referencia a la difusión de la conocida narcocultura y de los efectos en la salud del consumo de drogas.

#EnLaMañanera | Después de que el Cártel Jalisco atacara Uniradio, en Tijuana por promocionar un concierto de #GrupoArriesgado que interpreta narcocorridos y estaría vinculado con el Mayo Zambada, el presidente @lopezobrador_ rechazó prohibir las canciones y llamó a la reflexión pic.twitter.com/W5KI7mrUNh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 15, 2023

AMLO buscará se especifique en actas causa de muerte por drogas

En la mañanerra, López Obrador indicó que se buscará que en actas de defunción se establezca el consumo de drogas como causa de muerte.

"Que se envíe una circular a todos el sistema médico para que en las actas de defunción no se oculte. Queremos estar midiendo esto. Tener un control, tener la información”, expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ buscará que en actas de defunción se establezca el consumo de drogas como causa de muerte pic.twitter.com/TLgzxJFxrP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 15, 2023

AMLO dice que vetará iniciativa que multa por insultos al Presidente

Luego de que en comisiones de San Lázaro se presentará una iniciativa que busca incrementar la multa por insultar al Presidente, López Obrador dijo que la vetará en caso de aprobarse, pues debe haber libertad de expresión.

“Me sorprendió ayer que autorizan en la Cámara que el que insulta al Presidente le van a aumentar el castigo, que va a tener que pagar 23 veces más. No sé quién hizo eso, no lo necesito, lo voy a vetar. No, libertad de expresión”, expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ 'bateará' la ley que está en comisiones de San Lázaro y que incrementa multas por insultar al presidente pic.twitter.com/JV7Vh9zw1v — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 15, 2023

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 15 de febrero?

El Presidente se pronunció sobre las declaraciones en el juicio de Genaro García Luna, además de las modificaciones a la Ley Sobre Delitos de Imprenta, el maíz transgénico, además de los efectos en la salud de las drogas y la narcocultura; estas fueron las frases más destacadas de lo que dijo AMLO en la mañanera de hoy 15 de febrero.