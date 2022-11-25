AMLO lamenta asesinato de José Silvestre Urzúa Padilla en Zacatecas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó el asesinato del general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas y anunció que se le rendiría un informe.

En la mañanera de hoy, AMLO detalló cómo fue el asesinato del general osé Silvestre Urzúa Padilla, quien encabezó un operativo en Zacatecas.

#EnLaMañanera el presidente @lopezobrador_ lamentó el deceso del coordinador de la #GuardiaNacional en Zacatecas durante un operativo en Pinos. pic.twitter.com/y1Vsi7sANs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 25, 2022

“Quiero lamentar el asesinato del general Brigadier José Silvestre Urzúa Padillla, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, se decidió llevar a cabo un operativo en el municipio de Pinos, Zacatecas, y él fue encabezando este operativo. participaron otras autoridades por la demanda ciudadana de secuestros en esa región y de involucramiento de sociedad delictuosa entre la delincuencia organizada y policías municipales. Hubo una agresión, él bajó de la camioneta, le tiraron, lo hirieron, se le llevó al hospital y falleció, lamentamos mucho este hecho, le enviamos un abrazo solidario a su esposa y a sus tres hijos", expresó al inicio de la conferencia.

Preparan homenaje para el comisario José Silvestre Urzúa

AMLO informó que también se prepara un homenaje para el general José Silvestre Urzúa Padilla, pero se consultará con la familia el lugar donde se realizará.

“Ya hay más comunicación con los familiares. Va a haber un homenaje en Zacatecas, él era originario de aquí en la Ciudad de México, pero vivía con su familia en Guerrero. Chilpancingo. van a decidir ellos si se queda aquí en la Ciudad de México o va a Chilpancingo”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente

@lopezobrador_adelantó que en breve recibirá un homenaje José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en #Zacatecas quien fue asesinado este jueves en un operativo en #Zacatecas pic.twitter.com/FF8I0z8zNN — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 25, 2022

AMLO informó que tras el ataque al comisario de la Guardia Nacional, José Silvestre Urzúa Padilla, se reforzó la seguridad en la zona y confirmó la detención de tres implicados en el asesinato, por lo que se giró la instrucción de que se realizara la movilización de más elementos.

"Ya hay movilización de elementos del Ejército desde ayer con muchos elementos que se están movilizando hacia la zona para enfrentar a esta banda. Ya se tiene identificado a los dirigentes responsables, los que ordenaron la agresión porque también se tienen detenidos en el enfrentamiento perdieron la vida uno o dos de los agresores y se detuvieron como a tres, cuatro y ya se está llevando a cabo la investigación". dijo.

