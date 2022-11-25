¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 25 de noviembre

Este 25 de noviembre, en la mañanera de AMLO se habló sobre el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, además del atentado en contra del coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, José Silvestre Urzúa; este es el resumen de la mañanera desde Palacio Nacional.

AMLO lamenta muerte de general José Silvestre Urzúa

El Presidente lamentó el asesinato del general José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en Zacatecas, en la que murieron más elementos de seguridad, además confirmó la detención de tres personas implicadas en el ataque.

Anunció que la familia del general decidirá en dónde se realizará un homenaje.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ adelantó que en breve recibirá un homenaje José Silvestre Urzúa Padilla, coordinador de la Guardia Nacional en #Zacatecas quien fue asesinado este jueves en un operativo en Pinos, Coahuila pic.twitter.com/XtRqcb9dGO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 25, 2022

AMLO destaca combate a la violencia contra las mujeres

López Obrador destacó que en su administración se reconoció el delito de feminicidio y hay una baja de 20.8% en el delito de los femincidios en octubre respecto al mismo mes de 2018.



AMLO pidió no caer en provocaciones en marcha del domingo

El Presidente volvió a invitar a todos sus simpatizantes a la marcha del domingo e ironizó al asegurar que quien no acuda a la movilización no recibirá "chayo, frutsi o chanchamito".

“Es muy importante la movilización y no caer en provocaciones y no actuar con violencia... Quien se tapa la cara, tira un petardo, trae un soplete, ¿qué va a transformar? Así no es", dijo.

“Vamos a pasar lista, tienen que ir acarreados todos, no va a haber chayo, frutsi, ni va a haber torta, ni va a haber moche ni chanchamito si no van”, sobre asistencia a la marcha del domingo.



AMLO anuncia visita de Joe Biden a México

El Presidente adelantó que su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, visitará México en enero próximo, también se prevé que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, también acudan.

"Nos va a visitar el presidente Biden, va a ser el 7 y 8 de enero. Vienes los dos (Trudeau), pero se está planteando que haya una reunión bilateral, puede ser con Estados Unidos que son los que están pidiendo esta reunión, y luego es seguro que se dé otra bilateral con Canadá y luego ya la cumbre aquí, la sede es la CDMX", reveló AMLO en la mañanera.

#EnLaMañanera | Este viernes se aclaró que la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden a #México será una visita oficial y se ha agendado para el 9 y10 de enero; además aterrizará en el #AIFA pic.twitter.com/YNVqnq1EFT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 25, 2022

AMLO critica a Corte por invalidad prevención oficiosa

El presidente también se lanzó en contra de los ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que aprobaron eliminar la prisión preventiva oficiosa a quienes están acusados por los delitos fiscales. El mandatario dijo que es lamentable que se proteja a los factureros.

"Es es muy lamentable, es una vergüenza eso, imagínense los ministros protegiendo a defraudadores fiscales y a factureros, aunque digan lo que digan, es proteger a los de arriba", opinó.

#EnLaMañanera | El Presidente @lopezobrador_ se refirió esta mañana a la anulación de la prisión preventiva forzosa para personas acusadas de delitos fiscales. pic.twitter.com/ktbPXZIlVx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 25, 2022

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy 25 de noviembre?



En la mañanera de AMLO el mandatario dio a conocer detalles de la marcha del domingo; estas fueron las frases más destacables de la conferencia de hoy 25 de noviembre.