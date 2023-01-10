AMLO, Biden y Trudeau van por comité para sustituir importaciones

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que se acordó con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, Joe Biden y Justin Trudeau, la creación de un comité para sustituir importaciones en América del Norte.

En el marco de la X Cumbre de Líderes de América del Norte, López Obrador indicó que este comité conjunto destinado a la planeación y a la sustitución de importaciones en América del Norte estaría conformado por 12 expertos, cuatro por cada país, con la finalidad de convencer a empresarios y trabajadores sobre la importancia de impulsar la región.

"Serán cuatro integrantes para este comité de 12 especialistas, contarán con la confianza para motivar y persuadir a empresarios, trabajadores y servidores públicos de los tres gobiernos acerca de la importancia de trascendencia de América del Norte y buscar hacia adelante la unión en todo el continente americano", expresó AMLO.

Adelantó que por la parte de México, será el canciller Marcelo Ebrard, el secretario de Hacienda; Rogelio Ramírez de la O; de Economía, Raquel Buerostro y Alfonso Romo en su caracter de empresario independiente los que conformarán el comité.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que los tres países apuestan por cadenas de suministro más fuertes.

AMLO destaca que reunión con Biden y Trudeau es histórico

El Presidente López Obrador reconoció que esta reunión con motivo de la X Cumbre de Líderes de América del Norte es histórico, pues refleja el ánimo de cooperación de las tres naciones.

Por su parte, Joe Biden confió en que Estados Unidos, México y Canadá tentan una recuperación económica que sea clave para el desarrollo de nuevas tecnologías.

El presidente Joe Biden (@POTUS) confió en que #México, #Canadá y #EstadosUnidos tengan una recuperación económica y sea clave para el desarrollo de nuevas #tecnologías pic.twitter.com/G2REfGMBrb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 10, 2023

Los tres gobiernos acordaron unir esfuerzos para las energías limpias, principalmente en los vehículos eléctricos, y explorar otras fuentes de energía que beneficien a la región.

Biden agradece medidas sobre migración

El presidente Joe Biden reconoció la medida de AMLO de "detener" al menos a 30 mil migrantes al mes que buscan entrar a EU de forma ilegal.

Aseguró que seguirán trabajando para combatir las desigualdades en la región, incluso anunció inversiones en la región sur para el tema de la migración.

"Somos democracias pujantes, nuestra fortaleza es nuestro pueblo, ese será nuestro motor, queremos combatir las desigualdades", dijo Biden al inicio de su mensaje.

