Este 10 de enero se realizó la X Cumbre de Líderes de América del Norte, en los presidentes de Estados Unidos, Canadá y México acordaron el trabajo coordinado para fortalecer la región.

Entre los acuerdos de la reunión trilateral se encuentra la creación de un comité para sustituir importaciones en América del Norte, además de medidas para tratar el fenómeno migratorio con respeto a los derechos humanos.

También acordaron el trabajo coordinado que lleve a la región a una transición de energías limpias, basados principalmente en los autos eléctricos y otros minerales.

La inversión por parte de la iniciativa privada en el sur de México para tratar la migración fue otro de los acuerdos a los que lleguen AMLO, Joe Biden y Justin Justin Trudeau, como parte de la X Cumbre de Líderes de América del Norte.



17:40 HORAS

Joe Biden agradece a AMLO y a México contener a más de 300 mil migrantes que buscan llegar de forma ilegal a Estados Unidos.

El presidente Joe Biden (@POTUS) agradeció que hasta 30 mil personas que buscan llegar a #EstadosUnidos se queden cada mes estacionadas en #México pic.twitter.com/OTa2D3OPkx — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 10, 2023

17:30 HORAS

México, Estados Unidos y Canadá acuerdan crear un comité para fortalecer a América del Norte al sustituir las importaciones.

17:05 HORAS

Inicia el mensaje a medios por parte de los tres mandatarios en Palacio Nacional.

El presidente Joe Biden (@POTUS) confió en que #México, #Canadá y #EstadosUnidos tengan una recuperación económica y sea clave para el desarrollo de nuevas #tecnologías pic.twitter.com/G2REfGMBrb — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 10, 2023

14:33 HORAS

Inicia la reunión trilateral entre AMLO, Biden y Trudea.

14:00 HORAS

Se reúnen en Palacio Nacional, los presidentes de México, Estados Unidos y Canadá.

12:00 HORAS

Finaliza la ceremonia de recepción en Palacio Nacional, en donde AMLO recibió a sus homólogos Joe Biden y Justin Trudeau.

11:55 HORAS

El primer minsitro de Canadá, Justin Trudeau, y su esposa Sophie Grégoire recorren el Museo Francisco I. Madero, ubicado en Palacio Nacional.

11:40 HORAS

Inicia la ceremonia de recepción de Joe Biden y Justin Trudeau en Palacio Nacional.

#CLAN | Llega el primer ministro de Canadá, @JustinTrudeau, a Palacio Nacional pic.twitter.com/tYMOLtul7u — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 10, 2023

11:25 HORAS

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, ya se encuentra en Palacio Nacional en donde esta tarde se realizará la reunión trilateral entre AMLO, Biden y Trudeau.

Por iniciar Cumbre de Lideres de América del Norte , buen día !! pic.twitter.com/dc4hXoXCcd — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) January 10, 2023

11:17 HORAS

Tras la reunión privada, Justin Trudeau y Joe Biden se alistan por salir del hotel en donde se realizó el evento.

Los mandatarios de #EstadosUnidos y #Canadá están por salir del hotel en #Polanco donde se lleva a cabo una reunión privada. pic.twitter.com/9ySUEGcdkh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 10, 2023

10:50 HORAS

Justin Trudeau y Joe Biden mantienen una reunión bilateral en la que hablaron sobre los desafíos que enfrentan como región y la oportunidad que da la Cumbre de Líderes de América Latina para enfrentarlos.