AMLO confía en que se concrete compra de Banamex en próximas horas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó que mantendrá una reunión con la directora de Citigroup, Jane Fraser, en la que se espera abordar la compra del Banco Nacional de México (Banamex).

López Obrador dijo que en la reunión que tendrá con la directora de Citigroup estará presente Rogelio Ramírez de la O, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en que en las próximas horas se concrete la venta de #Banamex pic.twitter.com/rlIo5mzPeY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 30, 2023

AMLO dijo en la mañanera de hoy que espera que en las siguientes horas se concrete la compra de Banamex.

"Ellos pidieron una entrevista, va a estar la señora con nosotros, la voy a recibir junto con el secretario de Hacienda y seguramente se va hablar del tema, del banco que se está vendiendo, de Banamex", expresó.

“Pienso que sí porque si no, ojalá, lo deseamos que esto ya se resuelva pronto en beneficio del sistema bancario y de nuestro país y que sean mexicanos los que se queden con el banco, que compren las acciones mayoritarias del banco, también para que el patrimonio de Banamex queden en el país y no se vayan al extranjero”, indicó.

¿Quién compará a Banamex?

En principio, había tres interesados en la compra de Banamex: Banorte, Grupo México y Grupo Mifel, sin embargo, el primero declinó y solo quedan los dos últimos.

¿Quién es el dueño de Banamex?

En su origen, Banamex se creó en 1884 con la fusión del Banco Nacional Mexicano y el Banco Mercantil Mexicano hasta que en 2022 cuando el grupo Citigroup adquirió el banco.

En enero de 2022, Citigroup anunció su salida de México de la banca de consumo y empresarial, por lo que empresarios expresaron su intención de comprar Banamex.

¿Qué patrimonio cultural posee Banamex?

AMLO ha expresado de forma reiterada su intención de que el patrimonio de Banamex quede en el país.

Esto incluye inmuebles de valor histórico ubicados en la capital, en San Miguel De Allende y en Durango, como el Palacio de Iturbide, la Casa de Mayorazgo del Canal, el Palacio del Conde del Valle de Súchil y la Casa Montejo.