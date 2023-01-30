¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 30 de enero

El 30 de enero, en la mañanera de AMLO se abordaron los precios de los combustibles, además del avance del Tramo 3 del Tren Maya; este es el resumen de lo que dijo López Obrador.

Precios de los combustibles

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer en la mañanera de AMLO los precios de los combustibles hasta la semana pasada fue:

Regular: 22.07

Premium: 24.20

Diésel: 23.65

El incentivo fiscal fue:

Regular: 74.2 pesos

Premium: 57.2 pesos

Diésel: 99.9 pesos

Avances del Tramo 3 del Tren Maya

Funcionarios federales dieron a conocer en la mañanera de AMLO el avance en la construcción del Tramo 3 del Tren Maya, además de los descubrimientos de piezas arqueológicas en la zona, que al 30 de enero se han registrado y preservado 7 mil 256 bienes inmuebles y 374 bienes muebles, además de la construcción de museos.

Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, destacó en la mañanera de AMLO la coordinación para la construcción del Tren Maya, además de las mejoras a las zonas arqueológicas.

Destacó la inversión de 600 millones de pesos en la Sedatu en algunas partes de Yucatán, en las inmediaciones en donde pasará el Tren Maya.

También destacó la inversión de 2 millones 820 mil pesos para un sistema de movilidad amable y sostenible para conectar al Tren Maya con Mérida, Yucatán.

AMLO critica que no se dé a conocer patrimonio de periodistas

El presidente López Obrador consideró que se debe dar conocer patrimonio de periodistas y los comparó con servidores públicos.

“Por qué los funcionarios públicos dan a conocer lo que tenemos y los medios de comunicación que son concesiones que se otorgan y por cuestiones éticas y si sienten en las sillas de los acusados, ¿con qué autoridad moral?", cuestionó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ criticó que no se dé a conocer patrimonio de periodistas y los comparó con servidores públicos ya que ellos cuestionan hechos que acontecen en la sociedad pic.twitter.com/xCkV3pt3ls — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 30, 2023

AMLO revira a Lorenzo Córdova por Plan B de Reforma Electoral

El presidente López Obrador rechazó que se aliste una persecución política en contra del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aunque aseguró que tiene tiempo para rectificar al pedir reajustes en el Plan B de la Reforma Electoral.

"Él no tiene ideales, no tiene principios, demuestra que los grados, los titulos no son sinónimo de cultura porque él está doctorado y es un racista como muchos otros, también en las redes hay algo muy importante sobre eso, no se debe confundir el nivel académico con la cultura, hay gentes con doctorado, cientificos, muy ignorantes", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ criticó al presidente del #INE, Lorenzo Córdova, por rechazar ajustes a leyes secundarias electorales pic.twitter.com/KZphS2m1H0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 30, 2023

AMLO no quiso hablar sobre trato sobre migrantes

Luego de que Mike Pompeo, exsecretario de Estado de Estados Unidos, asegurara que el canciller aceptó la expulsión masiva de migrantes de ese país, AMLO quiso evitar opinar al repecto y solo se limitó a decir "Amor y paz".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ se refirió a la versión del exsecretario de Estado norteamericano Mike Pompeo quien aseguró que el canciller @m_ebrard aceptó la expulsión masiva de migrantes pic.twitter.com/BYufPA4pH7 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 30, 2023

AMLO se reunirá con directivos de Citigroup por compra de Banamex

Sobre la visita que hará Jane Fraser, directora de Citigroup, AMLO dijo que solicitaron una reunión en la que estará el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, en donde seguramente se hablará de la compra de Banamex.

"Ellos pidieron una entrevista, va a estar la señora con nosotros, junto con el secretario de Hacienda y seguramente se va hablar del tema, del banco que se está vendiendo, de Banamex", expresó.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confió en que en las próximas horas se concrete la venta de #Banamex pic.twitter.com/rlIo5mzPeY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 30, 2023

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?

En la conferencia, el Presidente habló de las declaraciones de Lorenzo Córdova, además de la compra de Banamex; estas son las frases más destacadas de lo que dijo AMLO en la mañanera de hoy 30 de enero.