¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 30 de enero

El 30 de enero, en la mañanera de AMLO se abordaron los precios de los combustibles, además del avance del Tramo 3 del Tren Maya; este es el resumen de lo que dijo López Obrador.

Precios de los combustibles

Ricardo Sheffield, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), dio a conocer en la mañanera de AMLO los precios de los combustibles hasta la semana pasada fue:

Regular: 22.07

Premium: 24.20

Diésel: 23.65

El incentivo fiscal fue:

Regular: 74.2 pesos



Premium: 57.2 pesos

Diésel: 99.9 pesos

Avances del Tramo 3 del Tren Maya

Funcionarios federales dieron a conocer en la mañanera de AMLO el avance en la construcción del Tramo 3 del Tren Maya, además de los descubrimientos de piezas arqueológicas en la zona, que al 30 de enero se han registrado y preservado 7 mil 256 bienes inmuebles y 374 bienes muebles, además de la construcción de museos.

Mauricio Vila, gobernador de Yucatán, destacó en la mañanera de AMLO la coordinación para la construcción del Tren Maya, además de las mejoras a las zonas arqueológicas.

Destacó la inversión de 600 millones de pesos en la Sedatu en algunas partes de Yucatán, en las inmediaciones en donde pasará el Tren Maya.

También destacó la inversión de 2 millones 820 mil pesos para un sistema de movilidad amable y sostenible para conectar al Tren Maya con Mérida, Yucatán.

AMLO revira a Lorenzo Córdova por Plan B de Reforma Electoral

El presidente López Obrador rechazó que se aliste una persecución política en contra del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aunque aseguró que tiene tiempo para rectificar al pedir reajustes en el Plan B de la Reforma Electoral.

"Él no tiene ideales, no tiene principios, demuestra que los grados, los titulos no son sinónimo de cultura porque él está doctorado y es un racista como muchos otros, también en las redes hay algo muy importante sobre eso, no se debe confundir el nivel académico con la cultura, hay gentes con doctorado, cientificos, muy ignorantes”, expresó.