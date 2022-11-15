AMLO envía a diputados iniciativa para reformar Ley del ISSSTE

Ciudad de México. El presidente AMLO envió a la Cámara de Diputados una iniciativa que reforma la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en materia de créditos de vivienda. plantea nueva forma de designación de créditos, pagos y descuentos a trabajadores del Estado.

De entrada, propone eliminar el otorgamiento de créditos por asignación aleatoria que hoy tiene Fovissste y establece que el registro de solicitudes de crédito se realice en cualquier momento.

La reforma permitirá a los trabajadores que tramiten créditos para vivienda elegir si este se otorga en UMA o en pesos.

También prevé que los derechohabientes que dejaron de trabajar en dependencias o entidades públicas puedan restructurar su deuda de vivienda en UMA o en pesos.

La iniciativa del Ejecutivo abre la posibilidad para que el descuento del 30 % sobre el sueldo básico incluya las compensaciones del trabajador siempre y cuando así se tramite el trabajador.

En el caso de créditos para pensionados el pago será del orden de 20 % sobre su pensión.

Para el otorgamiento de créditos para cada habitación, la reforma a la Ley del ISSSTE, en materia de créditos de vivienda, establece nuevos criterios para otorgar empréstitos, entre los que figuran prioridad a las personas trabajadores en condiciones de vulnerabilidad, oferta y demanda regional de vivienda y costo y seguridad del suelo destinado a la vivienda, entre otras.