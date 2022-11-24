Andrés Manuel López Obrador (AMLO), recibió la tarde de este miércoles 23 de noviembre, en Palacio Nacional al mandatario de Chile, Gabriel Boric Font. Tras la reunión con su homólogo, se ofreció un mensaje para medios de comunicación en el que reconoció no se logró un acuerdo con Argentina y Chile sobre la candidatura para la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Al culminar la ceremonia de bienvenida de AMLO a Gabriel Boric, en la que sería su primera visita oficial a México desde que el chileno asumió la presidencia a principios de año, los mandatarios tuvieron una reunión, cerca de las 16:00 horas, en Palacio Nacional, donde más tarde brindaron un mensaje en conjunto desde el Salón Panamericano del recinto.

Declaración conjunta de los presidentes de México y Chile, desde Palacio Nacional https://t.co/mS7VcmYFLG — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 24, 2022

En primer lugar, el presidente de Chile, Gabriel Boric, agradeció a México por su hospitalidad y dio a conocer que durante el encuentro con AMLO se acordó actualizar el acuerdo de cooperación y acciones en materia de educación, economía, cultura, entre otros, así como la posibilidad de una alianza.

En ese sentido, el mandatario invitó a AMLO a visitar Chile para la conmemoración de lo 50 años del golpe militar de esa nación.

“Esta visita, que es corta, pero intensa, es un paso adelante en el cumplimiento del mandato que, como gobernantes, tenemos. Hacer todo lo posible para fortalecer la integración latinoamericana para, desde América Latina, hablarle al mundo respecto de los desafíos que tenemos como planeta y construir sociedades más justas, más igualitarias, más inclusivas”. Gabriel Boric

El mensaje de AMLO y Gabriel Boric tras la visita del mandatario chileno a México |Twitter/gabrielboric

AMLO describe a Boric como un "ser humano ejemplar"

Por su parte, AMLO envió un abrazo solidario al pueblo de Chile, felicitándolo por la elección de Gabriel Boric en el poder; "es un ser humano, ejemplar, pacifista y demócrata", expresó el presidente de México.

Durante su discurso, AMLO recordó al presidente chileno Salvador Allende, al asegurar que el movimiento de la Cuarta Transformación que actualmente se vive en México se está realizando por la vía pacífica luego de dos elecciones presidenciales fraudulentas, en 2006 y 2012.

El presidente de México dijo que ya se analiza la posibilidad de invitar a Gabriel Boric a una conferencia mañanera para que no se agote el diálogo entre ambas naciones, en tanto el mandatario chileno bromeó al decir "Ya entendí por qué sus conferencias duran tanto tiempo".

Asimismo, AMLO adelantó que su homólogo chileno le solicitó reagendar la Cumbre de líderes de la Alianza del Pacífico, que tenía planes de ejecutarse el 7 y 8 de diciembre en Lima para entregar la presidencia a Pedro Castillo, mandatario de Perú, pero debido a sus diferencias políticas el Congreso del país no le ha otorgado el permiso de viajar.

AMLO reconoce falta de consenso sobre candidatura en BID

A pregunta expresa, el presidente AMLO reconoció la falta de consenso con Argentina y Chile para definir una candidatura en torno a la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

AMLO explicó que no se logró un acuerdo entre los mandatarios de Chile y Argentina, por lo que por su parte prefiere continuar con la propuesta del candidato Gerardo Esquivel.

No se logró entre nosotros un acuerdo y nosotros preferimos mantener a nuestro candidato (Gerardo Esquivel), lamentamos que no se haya llevado a cabo un cambio. AMLO

Bajo esa misma línea, el presidente de México cuestionó el papel de los organismos internacionales, en particular, por el endeudamiento que provocaron en Argentina; "en ese caso, se demostró que apostaron a la reelección del expresidente Mauricio Macri", apuntó.

Finalmente, AMLO lamentó que no se lograra un acuerdo entre naciones en torno al cambio en la política del BID y otros organismos financieros internacionales, pero anticipó se continuará trabajando de la mano de Argentina y Chile.

