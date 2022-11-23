AMLO recibe la visita oficial de Gabriel Boric en Palacio Nacional

En Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recibió la visita oficial de trabajo de su homólogo de Chile, Gabriel Boric, quien llegó acompañado de su esposa, Irina Karamanos.

En la ceremonia de bienvenida al Presidente de Chile, Gabriel Boric, AMLO y su homólogo entonaron los respectivos himnos nacionales.

Ceremonia de bienvenida al presidente de la República de Chile, Gabriel Boric Font https://t.co/mU7LXomHrM — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 23, 2022

Gabriel Boric llegó a México como parte de su visita oficial de trabajo y tras entonar los himnos nacionales se retiraron a mantener una reunión privada.

Se espera que tanto AMLO como Gabriel Boric ofrezcan un mensaje en conjunto. a las 17:00 horas.

En días pasados, AMLO informó que la visita de Gabriel Boric también fue por la Alianza del Pacífico, cuya cumbre se suspendió por la ausencia del presidente de Perú, Pedro Castillo.