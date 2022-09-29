AMLO plantea ayudar con gas a Alemania como gesto humanitario

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) planteó a su homólogo de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, abastecer a su país de gas como un gesto humanitario, frente a la escasez por el conflicto Ucrania-Rusia.

En la mañanera de hoy, AMLO dijo que durante la pasada visita a México, le planteó llevar gas a Alemania, ya que volverán al uso del carbón por la guerra, aunque reconoció que tomaría tiempo.

“Está la incertidumbre por el invierno. Ellos tenían un contrato con Rusia de abasto de gas y tenían plantas nucleares de generación de energía; tomaron la decisión de cerrarlas y se quedaron básicamente con el abasto de gas de Rusia. Entonces viene el conflicto, cierran la llave del gasoducto y están regresando al carbón”, explicó.

"Ahora que estuvo el presidente de Alemania le planteamos que no por cuestiones comerciales, sino para apoyar como lo hacemos con todos, podríamos enviar gas”.

México tiene excedente de gas para ayudar a Alemania: AMLO

El Presidente explicó que con una tecnología se podría transportar gas de México a Alemania, esto como un gesto humanitario.

"Llevaría tiempo porque necesitamos la construcción de dos plantas de licuefacción para congelar el gas y mandarlo. Hay ahora una tecnología que tiene una empresa estadounidense, Fortress, con la que tenemos un acuerdo, en donde son barcos, no hace falta construir la planta en tierra y, en el mismo barco el gas se congela, se lleva y allá se regasifica en el puerto donde hay ductos; ya se ha avanzado en eso”, explicó.

“Ellos tendrían que hacer el trato con la empresa estadounidense, pero tenemos disponibilidad de gas, hay contratos de gas para la CFE , tenemos gas excedente y tenemos gas que se está extrayendo de los nuevos campos petroleros que estamos extrayendo su podriamos ayudar es cosa de que ellos lo decidan cómo ayudarlos. Tenemos que llevar a la práctica la fraternidad universal, ayudarnos mutuamente”, indicó AMLO.