¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 29 de septiembre

Este 29 de septiembre, en la mañanera de AMLO se abordaron temas de los índices de seguridad en el entre otros, checa el resumen de la conferencia.

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, informó que del 22 al 28 de septiembre sumaron 8 mil 426 detenciones por delitos del fueron común.

Entre estos destacan la detención de "El Alemán" cateo en Nuevo León; además de varios integrantes del grupo criminal "La Güera" en el Estado de México.

Destacan vinculación a proceso por caso Octavio Ocaña

Se destacó en el informe la detención y vinculación a proceso de Leopoldo "N", policía municipal de Cuautitlán Izcalli, por los delitos de homicidio culposo y abuso de autoridad en el caso de Octavio Ocaña.

FGR atrae caso de Debanhi Escobar



La FGR ya atrajo el caso de feminicidio de la joven Debanhi Escobar en Nuevo León. Mejía detalló que por instrucciones del AMLO se coadyuvará con todas las instancias del gobierno para contribuir a resolver el caso.



AMLO confirma que FGR indaga desparición de marinos

El Presidente confirmó que hay dos marinos desaparecidos que acompañaban al senador José Narro. Detalló que se encontraban trabajando en Acapulco, pero no estaban como vigilantes permanentes, sino que solo acompañaron al senador de Guerrero a la CDMX.

Detalló que se está investigando "como debe de ser, la FGR, mañana o el lunes que tengamos más informaciónla damos a conocer".

Descartan ataque en desplome por captura de Caro Quintero

Por el caso del desplome de una aeronave militar tras la detención de Caro Quintero se darán a conocer pero se descarta una agresión como respuesta de su captura.

"Le voy a pedir al secretario de Marina que informe esto el día de hoy", anunció.

Estoy satisfecho: AMLO sobre resolución en caso de Américo Villarreal

AMLO dijo que se siente satisfecho con los votos de los magistrados que confirmaron la victoria de Américo Villarreal, le deseó que sea un buen gobernante y aseguró que como gobierno federal lo apoyarán con los programas.

AMLO propondrá a Alicia Bárcena para BID

Durante la mañanera, AMLO dijo que se planteará que Alicia Bárcena esté al frente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) debido a su trayectoria frente a organismos internacionales como la CEPAL, pero también por su carácter profesional y conciliador.

Murillo Karam no obtendrá libertad por amparo: AMLO

El Presidente negó que el amparo que obtuvo el exprocurador Murillo Karam signifique se obtendrá su libertad por el caso Ayotzinapa, pues aseguró que el exfuncionario se dijo responsable de la "verdad histórica".

Aclaró que son cinco y no 20 los militares los que se encuentran bajo investigación por la desaparición de los estudiantes.