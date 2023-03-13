“Es más seguro que EU": AMLO se lanza contra alertas de viaje a México

Durante la conferencia mañanera del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de este lunes 13 de marzo, se lanzó contra las alertas de viaje a México por parte de Estados Unidos (EU) e incluso afirmó que es más seguro que el país vecino.

"Es más seguro México que Estados Unidos. No hay ningún problema para viajar por México con seguridad, pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses y lo saben nuestros paisanos que están allá, están bien informados", destacó AMLO.

Asimismo, señaló que las alertas de viaje a México hablan que solo se puede llegar a Campeche y a Yucatán: "Si fuera así, no llegarían tantos estadounidenses a vivir a la Ciudad de México y a todo el país".

"Esta es una campaña en contra de México de los políticos conservadores de Estados Unidos que no quieren que se siga transformando el país para bien de los mexicanos", dijo AMLO.

#EnLaMañanera | Así respondió el presidente @lopezobrador_ tras ser cuestionado por las alertas de viaje sobre nuestro país



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AMLO critica postura de EU sobre intervención del Ejército en México

El presidente AMLO nuevamente criticó la postura de Estados Unidos, esto después de la iniciativa de los congresistas Lindsey Graham y John Neely Kennedy, que insiste en que las Fuerzas Armadas intervengan en México para combatir al tráfico de fentanilo.

De nuevo, AMLO afirmó que es una falta de respeto y que esa "amenaza" no se va a aceptar. "Por eso hoy va a estar en Washington el Secretario de Relaciones, reunido con todos los cónsules, para informarle de manera alevosa, prepotente, que actúan estos legisladores”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reiteró que se mantendrá la política de seguridad que la ha resumido en “abrazos y no balazos” pic.twitter.com/lSrey82yGl — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 13, 2023

Aunado a ello, AMLO destacó que México es uno de los países con menos anafalbetismo político. "No es que tengan miedo, no es que haya realidad de violencia, no, es manipulación, pura y vil manipulación".

AMLO presumió que, Cancún, ciudad que figura en la lista de las más peligrosas de México, está recibiendo más de 700 vuelos diarios, por lo que están llegando personas como nunca a la entidad.

Finalmente, aseguró que México es mucho más seguro que Estados Unidos y criticó que en EU no hablen de los cárteles que se encuentran en ese país.