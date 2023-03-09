“A México se le respeta": AMLO se lanza contra Estados Unidos sobre uso de Fuerza Armada

Durante la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se lanzó contra el gobierno de Estados Unidos (EU) después de que se planteara una iniciativa, por parte de los Repúbicanos, para que las Fuerzas Armadas del país intervengan en México para evitar que llegue el fentanilo.

"De una vez fijamos postura, nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero y mucho menos Fuerzas Armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio", exclamó AMLO.

Asimismo, destacó que a partir de este día iniciará una campaña de información a los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos para dejarles en claro qué están haciendo en México y cómo esta iniciativa de los Republicanos, sobre usar las Fuerzas Armadas, además de irresponsable, es una ofensa a los mexicanos, una falta de respeto a nuestra independencia y soberanía.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó la propuesta de los legisladores estadounidense, Dan Crenshaw y Michael Waltz para que el #Ejército de su país se encargue de combatir a cárteles del narcotráfico mexicanos pic.twitter.com/0h90cM0AZp — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 9, 2023

AMLO señala que iniciativa de EU por parte de los Republicanos es con fines electorales

El presidente AMLO acusó al Partido Republicano de Estados Unidos de hacer campaña con fines electorales tras propuesta para que las Fuerzas Armadas se encarguen de combatir a cárteles del Narcotráfico mexicano.

En ese sentido, también aseveró que para atender el problema de fentanilo en Estados Unidos es necesario que el país norteamericano combatan la distribución por parte de los cárteles de EU.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ amagó con armar campaña para evitar voto a favor del Partido Republicano tras propuesta de los legisladores estadounidense, Dan Crenshaw y Michael Waltz pic.twitter.com/SGBQAeAacq — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 9, 2023

Asimismo, amagó con armar una campaña para evitar voto a favor del Partido Republicano, tras propuesta de los legisladores estadounidense, Dan Crenshaw y Michael Waltz.

“Si piensan que van a utilizar a México con sus propósitos propagandísticos y electores, vamos a llamar a que no se vote por ese partido”, aseveró AMLO.

¿En qué consiste la iniciativa de EU para el uso de Fuerzas Armadas en México?

Se trata de Dan Crenshaw y Michael Waltz, integrantes de la Cámara de Representantes por parte de los Republicanos, presentaron una propuesta para que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se encarguen de combatir los cárteles mexicanos y así combatir el tráfico de fentanilo.

Desde el pasado 12 de enero presentaron la propuesta formal al Congreso de Estados Unidos y criticaron la inestabilidad que generan los cárteles mexicanos en la frontera compartida con México.