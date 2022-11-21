AMLO rechaza que en marcha del domingo acudan acarreados

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rechazó que en la marcha del 27 de noviembre haya acarreados, como acusan sus opositores y extendió la invitación para que sus simpatizantes acudan.

En la mañanera de hoy, López Obrador dijo que la movilización es una fiesta para celebrar los logros alcanzados a lo largo de cuatro años de gobierno y no para defender la Reforma Electoral, cuya discusión inicia esta semana.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reiteró que su movilización saldrá de la Columna de la Independencia este domingo a las 9.00 de la mañana. pic.twitter.com/OcwZ5nyDZA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2022

“Invito a quienes están a favor de la transformación, que nos acompañen, es una marcha y un acto por los avances que se han logrado en los últimos cuatro años en el marco de la cuarta transformación de la vida pública del país. Es una marcha festiva, alegre, no diría triunfal pero sí de mucha satisfacción, de dicha, de felicidad por estar viviendo estos tiempos interesantes”, dijo.

Sobre la convocatoria de sus adversarios para vestir de rosa en repuestos a la movilización que encabezará, AMLO dijo que tienen la libertad de vestir y hacer lo que deseen, pues rechazó que la marcha sea para defender la Reforma Electoral.

“Que si se van a vestir de blanco, de rosa, cada quien es libre, ya nosotros ya decidimos, salimos del Ángel el domingo a las 9:00, que van haber acarreados, no vengan acarreados. La gente viene por su propio pie, por su propia voluntad”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que permanece su propuesta de marchar este domingo de la Columna de la Independencia al Zócalo pic.twitter.com/NO070G9Dx6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2022

AMLO rechaza que marcha sea por Reforma Electoral

El mandatario descartó que la marcha del 27 de noviembre sea por la Reforma Electoral, pues recordó que es con motivo de su cuarto informe de gobierno.

“La marcha no es para lo de la Reforma Electoral, es para fortalecer el movimiento de transformación y celebrar los logros”.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ rechazó que le hagan un camino para su marcha de este domingo. pic.twitter.com/hLPauKR1EJ — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2022

También rechazó que se haga un camino por el cual él pase en la marcha del domingo, ya que dijo que solo encabezará la movilización, junto con otros quienes lo han acompañado en la transformación.

“Como era antes, encabezar la marcha junto con otros dirigentes junto con quienes nos quieren acompañar, estuviesen los fundadores, los que vienen desde hace años luchado por convertir en realidad este sueño”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que NO marchará por Reforma Electoral pic.twitter.com/9bgl8RINY4 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2022

También recomendó que para las personas que no pueden marchar esperen en el Zócalo al contingente que salió del Ángel de la Independencia.

“Que nos esperen en el Zócalo, que se les tengan unas sillas a los más grandes que quieran estar y también se va a transmitir, no en cadena nacional, pero siempre se transmite”, dijo.

