¿Qué se dijo en la mañanera de AMLO? Resumen del 21 de noviembre

Este 21 de noviembre en la mañanera de AMLO se dio a conocer el precio de los combustible y el incentivo fiscal que tendría, además, en conferencia de prensa, López Obrador reconoció al equipo de Taekwondo; este es el resumen.

El Presidente felicitó al equipo de México que obtuvo seis medallas en el Campeonato en Taekwondo, que se realizó en Guadalajara; el mandatario dijo que el país rebasó a Corea del Sur.

#EnLaMañanera | Después de que #México se coronó en el Campeonato de #Taekwondo en Guadalajara, la felicitación presidencial llegó pic.twitter.com/stDTfE18dO — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2022

Precio de los combutibles y la canasta básica

Ricardo Sheffield, titular de Profeco, dio a conocer los precios de los combustibles durante la semana pasada.

Regular: $22.06, incentivo fiscal de 65-4%

Premium: $24.20, incentivo fiscal de 51.8%

Diesel: $23.62, incentivo de 100%

Sobre el precio de la canasta básica se encontró que el más caro fue de 1,089.20 pesos en Mérida, Yucatán y la más barata de 929.50 pesos en Boca del Río, Veracruz.

Aumentan consultas sobre precios Buen Fin 2022

Sheffield explicó que este 21 de noviembre 213 mil 319 personas consultaron el Quién es quién de los precios, cuando en 2021 fue de 182 mil 466.

Destacó que durante el Buen Fin 2022 las computadoras y lapstpos, así como la ropa y zapatos fueron los productos más consumidos. Siendo los primeros productos que representaron un crecimiento de 30% en 2022.

#EnLaMañanera | ¿Qué es lo que más se compra en el #BuenFin ?. Esto lo que reportó el titular de la Profeco, @SheffieldGto pic.twitter.com/6jV0Lz7nvT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2022

Más de lo mismo: AMLO sobre elección para el BID

El presidente López Obrador dijo sobre la candidatura a la presidencia del BID a la que se postuló Gerardo Esquivel que es lamentable que no se le haya elegido, pues lo reconoció como un buen funcionario y la elección Ilan Goldfajn muestra que es "más de lo mismo".

"Es más de lo mismo, es lo que se ha venido aplicando durante todo el periodo neoliberal, se ponen de acuerdo con el visto bueno de Estados Unidos. Es lamentable que esto siga pasando, vamos a buscar opciones, consultando a Gerardo, que es un buen servidor público preparado, de los economistas con más sensibilidad social. Creo que de los únicos que en el periodo neoliberal se atrevieron hacer análisis sobre la desigualdad económica y social", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ criticó que Estados Unidos se imponga para elegir al presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y lamentó que por esto Gerardo Esquivel, subdirector del Banco de México no llegará a este importante cargo. pic.twitter.com/gA8h95xzIj — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2022

AMLO invita a simpatizantes a la marcha del 27 de noviembre

El mandatario hizo una invitación a la marcha a quienes simpatizan con la Cuarta Transformación y respondió a sus opositores, quienes lanzaron una convocatoria para vestir de rosa durante el domingo 27 de noviembre, que existen las libertados y descartó que en la movilización haya personas acarreadas pues dijo que el nivel de aprobación de su gobierno es ejemplo de ello.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reiteró que su movilización saldrá de la Columna de la Independencia este domingo a las 9.00 de la mañana. pic.twitter.com/OcwZ5nyDZA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2022

"Invito a los que están favor de la transformación, que nos acompañe, es una marcha y un acto por los avances que se han logrado en los últimos cuatro años en el marco de la Cuarta transformación de la vida pública del país. Una marcha festiva, alegre, no diría triunfal, pero sí de mucha satisfacción, de dicha, de felicidad por estar viviendo estos tiempos interesantes".

"Que si se van a vestir de blanco, de rosa, cada quien es libre, ya nosotros ya decidimos, salimos del Ángel el domingo a las 9:00. ¿Que van haber acarreados? No vengan acarreados. La gente viene por su porpio pie, por su propia voluntad", dijo en conferencia de prensa.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ aseguró que permanece su propuesta de marchar este domingo de la Columna de la Independencia al Zócalo pic.twitter.com/NO070G9Dx6 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2022

AMLO analiza cancelar reunión de la Alianza del Pacífico



El Presidente anunció que la reunión de la Alianza del Pacífico se cancelaría, luego de que el Pedro Castillo no tuvo autorización del congreso de Perú para dejar el país para recibir el mandato de la cumbre por parte de López Obrador.

"Podríamos hacer una reunión en Perú, hacerla allá... voy a tener reuniones bilaterales si viene el Presidente de Chile, Costa Rica, Honduras, pero no necesariamente esta reunión de la Alianza del Pacífico", dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que se podría cancelar la cumbre de la Alianza del Pacífico porque no le dieron permiso a Pedro Castillo, presidente de Perú, ya que Congreso no le permitió viajar a México pic.twitter.com/M7Ru3ZmWiu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2022

AMLO defiente restablecimiento de cuenta de Trump en Twitter

El Presidente defendió la encuesta realizada por Elon Musk para restablecer su cuenta a Donald Trump, pues dijo que aunque no comulga con sus ideas, defiende la libertad de expresión y de prensa.

"Voté a favor de que le permitieran utilizar su cuenta al expresidente Trump porque podemos estar en desacuerdo con sus posturas, pero tiene el derecho de manifestarse, expresarse",

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ confirmó porque se ha pronunciado a favor de la reapertura de la cuenta de Twitter del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump pic.twitter.com/OIhR2e6rmk — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2022

AMLO va contra compra de votos y recorte al INE



El Presidente insistió en que la ley secundaria de la Reforma Electoral buscará ir contra la compra de votos y reducir los recursos del INE.

“Vamos a presentar una iniciativa de reforma a la ley porque ya se pusieron de acuerdo y no va haber reforma constitucional o va a ser muy difícil. Pero si no hay esa reforma, va haber una reforma legal, nos importan dos cosas, lo de reducir el gasto en el INE porque es ofensivo que ganen 400 mil pesos mensuales los consejeros. Y lo otro que nos importa mucho es evitar la compra de votos y eso lo podemos lograr con la ley sin la reforma a la constitución, eso está en la const. pero no está detallado en la ley secundaria”, dijo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ consideró que en su nueva iniciativa que prepara busca reducir gasto de consejeros del #INE pic.twitter.com/qfYFNPUDbK — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 21, 2022

¿Qué dijo AMLO en la mañanera de hoy?



El Presidente habló en la mañanera de hoy lunes 21 de noviembre de la Reforma Electoral, la marcha del 27 de noviembre, además de la Alianza del Pacífico y el restablecimiento de la cuenta de Twitter del expresidente Donald Trump.