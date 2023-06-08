“Que no venga aquí": AMLO rechaza derecho de réplica de Xóchitl Gálvez en conferencia mañanera

En la conferencia de prensa de este jueves 8 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), rechazó que la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Gálvez, asistiera a la mañanera para garantizar su derecho de réplica.

Cabe recordar que la tarde del pasado miércoles 7 de junio, un juez federal ordenó dar a la senadora del PAN su derecho de réplica en la conferencia matutina del presidente, misma que se realiza de lunes a viernes; sin embargo, esto no fue del agrado del presidente López Obrador.

“Le diría que convocaran a sus conferencias, que ellos tengan su mañanera a las 7 de la mañana, que invite a Marko Cortés (...), que tengan ellos”, comenzó diciendo AMLO. Asimismo, se lanzó en contra de diversos miembros del blanquiazul.

#EnLaMañanera | ¿ Qué respondió el presidente @lopezobrador_? después de que la senadora panista @XochitlGalvez ganó un amparo para ejercer derecho de réplica en la mañanera pic.twitter.com/zeKJel1X3s — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 8, 2023

AMLO rechaza derecho de réplica de Xóchitl Gálvez

El presidente no vio con buenos ojos el derecho de réplica al que ahora es acreedora la senadora panista, Xóchitl Gálvez, pues señaló que en la conferencia mañanera solo se informa.

“La señora Xóchitl es tenaz, puede que mantenga la conferencia más tiempo. Además, es aspirante a candidata, es todo lo que está buscando. Sería bueno que diera sus conferencias, pero que no venga aquí a querer utilizar este foro que es para querer informar”, dijo AMLO. Posteriormente, dijo que "se reserva el derecho de admisión".

¿Por qué Xóchitl Gálvez tiene derecho a réplica?

Tras la resolución del juez de otorgarle el derecho de réplica, Xóchitl Gálvez le mandó un tuit al presidente y le pidió ponerle fecha, pues ella estaba "bien puesta para ir a su mañanera".

Cabe recordar que la razón por la que Xóchitl Gálvez busca ir a la mañanera de AMLO comenzó desde que este la acusó de declarar que los programas sociales deberían desaparecer, esto durante la conferencia del pasado 5 de diciembre.

Desde ese día, la panista solicitó al presidente un derecho de réplica; sin embargo, el jefe del Ejecutivo dijo que solo se lo daría si una autoridad competente lo autorizaba.