¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 8 de junio

INAH presenta avances en salvamentos en ruta de Tren Maya

Diego Prieto, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó sobre los salvamentos en la ruta del Tren Maya.

AMLO dio a conocer que INEGI dará informe sobre el comportamiento de la inflación en el país

“Está bajando la inflación”, así estamos, con el dato del día de hoy, dijo AMLO. Por otro lado, dijo que el peso se sigue fortaleciendo, lo cual es muy buena noticia.

AMLO podría reunirse con consejeros del INE

El presidente AMLO aseveró que buscará invitar a los consejeros del INE con el propósito de que el Instituto trabaje con imparcialidad y se garantice la democracia y que las elecciones sean libres. “Que no haya fraude electoral, que sea una etapa nueva”, dijo. “Me gustó mucho la decisión de la nueva presidenta del INE, de bajarse su sueldo, ¿por qué no lo hizo el anterior?”, mencionó.

AMLO habla sobre las próximas elecciones 2024 y encuesta interna de Morena

“Que bien que se están apuntando quienes van a participar en Morena, en el PT y el Verde, que es la coalición, son los partidos que han ido juntos casi en todas las elecciones (...). Lo más importante es que se acaba el dedazo”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si algunos morenistas se llevarán premio de “consolación” después de no ser elegidos como candidato para las elecciones 2024, el presidente dijo que es importante la unidad en el partido, además de que es necesario seguir los estatutos del partido: “No ha habido rupturas, muy pocas, y triunfos”.

“Es muy bueno que estén participando, que los que han manifestado que quieren participar, lo hagan, pero hay que esperar al domingo las reglas”, sobre encuesta interna de Morena.

Señaló que no ha habido preferencia por nadie y que las cartas no están marcadas. “Es democracia y es mandar muy lejos el tapado, el destapado, el dedazo, el acarreo, la cargada”, dijo.

