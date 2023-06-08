¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 8 de junio

Este es el resumen de la mañanera de AMLO minuto a minuto en vivo de este jueves 8 de junio de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional.

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO que te ofrece Fuerza Informativa Azteca (FIA):

INAH presenta avances en salvamentos en ruta de Tren Maya

Diego Prieto, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), informó sobre los salvamentos en la ruta del Tren Maya.

AMLO dio a conocer que INEGI dará informe sobre el comportamiento de la inflación en el país

"Está bajando la inflación", así estamos, con el dato del día de hoy, dijo AMLO. Por otro lado, dijo que el peso se sigue fortaleciendo, lo cual es muy buena noticia.

AMLO podría reunirse con consejeros del INE

El presidente AMLO aseveró que buscará invitar a los consejeros del INE con el propósito de que el Instituto trabaje con imparcialidad y se garantice la democracia y que las elecciones sean libres. "Que no haya fraude electoral, que sea una etapa nueva", dijo. "Me gustó mucho la decisión de la nueva presidenta del INE, de bajarse su sueldo, ¿por qué no lo hizo el anterior?", mencionó.

AMLO habla sobre las próximas elecciones 2024 y encuesta interna de Morena

"Que bien que se están apuntando quienes van a participar en Morena, en el PT y el Verde, que es la coalición, son los partidos que han ido juntos casi en todas las elecciones (...). Lo más importante es que se acaba el dedazo", dijo.

Al ser cuestionado sobre si algunos morenistas se llevarán premio de "consolación" después de no ser elegidos como candidato para las elecciones 2024, el presidente dijo que es importante la unidad en el partido, además de que es necesario seguir los estatutos del partido: "No ha habido rupturas, muy pocas, y triunfos".

"Es muy bueno que estén participando, que los que han manifestado que quieren participar, lo hagan, pero hay que esperar al domingo las reglas", sobre encuesta interna de Morena.

Señaló que no ha habido preferencia por nadie y que las cartas no están marcadas. "Es democracia y es mandar muy lejos el tapado, el destapado, el dedazo, el acarreo, la cargada", dijo AMLO.

AMLO reitera que se retirará tras fin de su mandato

Al ser cuestionado sobre qué haría después de terminar su mandato, el presidente AMLO señaló que se retirará completamente de la actividad pública y política.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que tirará línea después de que deje Presidencia pic.twitter.com/YurBCWz5fF — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 8, 2023

AMLO prevé que Mexicana de Aviación regrese a operar

AMLO prevé que la aerolínea Mexicana de Aviación regrese a operar, aunque no sea con el mismo nombre; asimismo, se deslindó de la responsabilidad de su gobierno sobre dar indemnizaciones a los trabajadores, pues pidió que vayan detrás de los verdaderos culpables. Señaló que después de que el gobierno federal no pudo comprar la marca, habría aerolínea, aunque con otro nombre, el cual puede ser "Maya".

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ asegura que y se cumplieron todos los trámites para recuperar la #categoría1 en seguridad aérea pic.twitter.com/4vFJMKDIbX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 8, 2023

AMLO le contesta a Xóchitl Gálvez

"Le diría que convocaran a sus conferencias, que ellos tengan su mañanera a las 7 de la mañana, que invite a Marko Cortés (...), que tengan ellos. Además, ella es candidata, es lo que anda buscando, sería bueno que dieran sus conferencias, pero que no venga aquí a querer utilizar este foro que es para informar y es para comunicar a la gente". Posteriormente, se lanzó contra diversos miembros del Partido Acción Nacional (PAN).

#EnLaMañanera | ¿ Qué respondió el presidente @lopezobrador_? después de que la senadora panista @XochitlGalvez ganó un amparo para ejercer derecho de réplica en la mañanera pic.twitter.com/zeKJel1X3s — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 8, 2023

AMLO defiende al gobernador de Nuevo León, Samuel García

El presidente López Obrador defendió al gobernar de Nuevo León, Samuel García. Esto después del supuesto intento de irrupción de agentes ministeriales armados a la Torre Administrativa del Estado: "(...) Si Nuevo León votó por el gobernador, lo tienen que respetar y no chantajearlo”, dijo.

AMLO reacomodará a su gabinete una vez que renuncie Adán Augusto

El presidente López Obrador va por reorganización de su gabinete una vez que renuncie Marcelo Ebrard y Adán Augusto López: "Un reacomodo definitivo que sea el gabinete, el año y tres meses que me quede y aprovechar y terminar con el equipo que me ayuda y agradecer a quienes están decididos a participar”.

"Los cuatro que han decidido participar, de primera, estoy muy contento por eso, porque voy a entregar la estafeta a quien va a actuar, estoy seguro, de manera responsable y va a garantizar la continuidad con cambio", dijo.