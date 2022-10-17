AMLO explica en qué consiste el Plan Sonora de energías renovables

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que con la visita del enviado especial presidencial para el clima, John Kerry, se dará a conocer el Plan Sonora, que aborda el tema de las energías renovables.

En la mañanera de hoy, el Presidente dio a conocer el itinerario que seguirá durante la visita de John Kerry en Puerto Peñasco, aunque dijo que se buscará que se reúna con el funcionario estadounidense en Hermosillo.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ adelantó que se reunirá en Sonora con John Kerry, Enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el Clima y estas serán las actividades pic.twitter.com/FT3ciYObZ2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 17, 2022

AMLO explicó que durante la visita a la planta solar que se construye en Peñasco se anunciará en qué consiste el Plan Sonora.

“Hablar con el Plan Sonora y que tiene que ver con replicar en otros lugares de Sonora que tienen el mismo potencial que también hay sol suficiente… Se está pensando en replicarla cuatro o cinco veces con una planta y con una planta de respaldo de gas, pero producir energía renovable en Sonora, con las líneas de transmisión hacia Baja California y hacia la frontera”.

AMLO busca que en Plan Sonora impulsar litio

El Presidente dijo que se prevé que durante la visita de Kerry y la presentación del Plan Sonora se dé a conocer el impulso del litio, mineral nacionalizado. “Queremos empezar con los planes de exploración y producción de litio”, dijo,

“Es un plan integral, ya se dio a conocer al dirección de la empresa del litio que es Sonora, estamos trabajando con todas las dependencias para la elaboración del Plan Sonora de energías renovables”, dijo.

También se contempla la posibilidad de que se impulse la producción de baterías y de la industria automotriz eléctrica en sonora.

“Todo esto acompañado por un plan de logística que tiene que ver con la rehabilitación del puerto de Guaymas y la modernización de aduanas en San Luis, Río Colorado y en Nogales, incluso un nuevo trazo de la línea de ferrocarril en Nogales con nueva aduana para que el ferrocarril no siga atravesando la ciudad”, anunció el Presidente.

De acuerdo con AMLO, la visita de John Kerry se realizaría a finales de este mes.