¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 17 de octubre

El 17 de octubre de 2022, en la mañanera de AMLO se abordó el tema de la construcción de carreteras, su mantenimiento, además del precio de los combustibles y de la canasta básica, checa el resumen de la conferencia de López Obrador.

AMLO aseguró que en lo que va de su administración se han invertido 12 mil millones de pesos en el mantenimientos carreteras libres y más 10 mil millones en el mantenimiento de autopistas y prevé que al concluir su mandato, los 570 municipios de Oaxaca estén comunicados a través de caminos y carreteras.



Concluyen 4 obras carreteras paradas desde 2011



Por el Día del Caminero, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, informó que se concluyen cuatro proyectos importantes, que permiten el ahorro de recorridos, como la autopista Estación Don- Nogales.

La segunda obra es la ampliación de la estacion Chontalpa. de la carretera México -187, en el sureste de México.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ reveló la inversión que ha destinado para rehabilitar carreteras en el país pic.twitter.com/1JYIgAFBjA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 17, 2022

La tercera obra es la carretera federal México 180. en el tramo Jaltipan-Acuyucan y la cuarta obra es la conclusión del tramo de la carretera Federal México 185 en el tramo Salina Cruz Libramiento Palomares.

Nuño explicó en la mañanera de AMLO que las obras de dichas carreteras estaba detenida desde 2011, que tuvieron una inversión más de 2 mil 700 milloines de pesos y se generaron más de 30 mil empleos.

Precios de los combustibles el 17 de octubre

La Profeco informó en la mañanera de AMLO que la semana pasada el promedio de loc combustibles fueron la gasolina regular 22 pesos con 12 centavos; la Premium en 24 pesos con 19 centavos y el Diésel con 23 pesos con 57 centavos. Esta semana el incentivo fiscal para los combustibles será del 100%.

A través de la app se recibieron 435 quejas o denuncias a través de 359 verificaciones y visitas, dos gasolineras no se dejaron verificar en El Marquez, en Querétaro y La Paz, Baja California.

El costo internacional del gas LP es de 23 pesos y 14 centavos, mientras que en el país fue de 21 pesos con 12 centavos.

Aumento de remesas de migrantes

La Profeco indicó en la mañanaera de AMLO que aumentó el fliujo de remesas que ingresan a México al haber 5 mil 100 millones de dólares hasta agosto de 2022, de acuerdo con información del Banco de México.



AMLO prevé que parte de Tren Maya no se concluya

El Presidente informó que debido a los amparos por la construcción de Tren Maya, haya una parte que no se concluya sobre todo en el tramo de Espujil a Chetumal.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ no descartó que una parte del #TrenMaya pueda quedarse sin construir ante la lluvia de amparos que se han registrado en los últimos meses. pic.twitter.com/pVd10UPTVH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 17, 2022

AMLO presentará Plan Sonora con John Kerry

El Presidente dio a conocer que con la visita del enviado especial para el clima, John Kerry, se dará a conocer el Plan Sonora en Peñasco, para el desarrollo de energías renovables, además de comenzar con la exploración y explotación del litio.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ adelantó que se reunirá en Sonora con John Kerry, Enviado presidencial especial de los Estados Unidos para el Clima y estas serán las actividades pic.twitter.com/FT3ciYObZ2 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 17, 2022

Homicidio va a la baja en estados

AMLO anunció que el viernes se presentará el balance mensual de seguridad en el país, aunque no quiso detallar, sí reconoció que hay una reducción del delito de homicidio.



AMLO busca impulsar nueva aerolínea y competencia con extranjeras

El Presidente dijo que se busca impulsar una nueva línea aérea que se vincule al Tren Maya, al AIFA, al nuevo aeropuerto de Tulum, que se prevé esté listo para diciembre de 2023; además se busca la posibilidad de que haya aerolíneas extranjeras para que se reduzcan los costos.

"Ver si es viable el que con el costo-beneficio con la experiencia que tiene la Fuerza Aérea, podemos dejar una nueva línea y no descartamos también el que se abra la posibilidad para que líneas extranjeras puedan dar servicio, siempre y cuando esto ayude a reducir los costos porque si no hay competencia, un boleto al interior del país a veces cuesta más que un boleta al extranjero".

Frases de AMLO durante la mañanera del 17 de octubre

El AIFA, el Tren de Maya, además de las acusaciones contra el secretario de Adán Augusto, fueron algunas de las frases de AMLO durante la mañanera.