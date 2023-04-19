AMLO presentará nueva iniciativa para que Guardia Nacional pertenezca a la Sedena en su último informe de gobierno

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este se lanzó contra la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de declarar como inconstitucional el paso de la Guardia Nacional a la Sedena. Asimismo, afirmó que presentará una nueva iniciativa en su último informe de gobierno.

"De manera democrática que se integre con una mayoría calificada de diputados y senadores vinculados a nuestra Cuarta Transformación y entonces el día 1 de septiembre presentaré iniciativa de Reforma Constitucional para insistir en que la Guardia Nacional para la Sedena, esperando que se apruebe dicha reforma antes del último día de mi gestión que será a finales de septiembre", señaló AMLO.

"Ocho ministros de la Suprema Corte, con excepción de 3, actuaron de manera facciosa el día de ayer y no con criterio jurídico sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto caracterizadas por la injusticia, el contubernio y la subordinación de las autoridades a la delincuencia organizada y a la delincuencia de cuello blanco", aseveró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ va por propuesta para cambiar la #Constitución a fin de que Guardia Nacional pase al Ejército. Confía en que se produzca este cambio con una nueva legislatura en 2024 pic.twitter.com/t2WTGbGNMT — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) April 19, 2023

SCJN da reverso a transferencia de Guardia Nacional a Sedena

Fue durante la tarde del pasado martes 18 de abril cuando la SCJN invalidó, por mayoría de votos, el proyecto de transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), impulsado principalmente por el mismo AMLO.

AMLO señaló que ha instruido a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, de quien dependerá la corporación, para que mantenga al general retirado David Campos como comandante de la Guardia Nacional por su buen desempeño e inicie un recorrido por todas las instalaciones y cuarteles de esta corporación en el país para informar a los 130 mil elementos que la integran de que mantendrán sus salarios, prestaciones ya asensos.

La resolución de la SCJN sobre anular la transferencia de la Guardia Nacional a la Sedena, es, según el fundamento por los ministros, de que violaría el artículo 21 de la Constitución Mexicana, pues perdería el carácter de policía civil con el que fue fundada en un principio.