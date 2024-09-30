Actualmente, México está gobernado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido político liderado por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO). La toma de protesta de la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo, está a punto de suceder, lo cual está catalogado desde ya como un hecho histórico. En ese sentido, te explicamos por qué el sexenio de AMLO durará menos de seis años.

En México el presidente tomaba posesión cada 1 de diciembre, después de seis años pasaban el poder a su sucesor; sin embargo, en 2014, cuatro años antes de que AMLO subiera a la silla presidencial, una ley en materia político-electoral cambió todo, lo cual generaría que su sexenio dure menos.

AMLO no cumplirá con el sexenio completo|Twitter @lopezobrador_

¿Cuándo termina el sexenio de Andrés Manuel López Obrador?

AMLO tomó la silla presidencial el 1 de diciembre de 2018, después de ganar los comicios el 1 de julio del mismo año. Al entrar al poder en diciembre de 2018, se espera que AMLO, como los demás presidentes antes de él, cumpla su mandato seis años después; es decir, el 1 de diciembre de 2024; sin embargo, no será así, por lo que no tendría el sexenio completo.

El sexenio de AMLO finalizará mañana martes 1 de octubre de; es decir, dos meses antes de lo establecido previamente a la reforma. López Obrador será el primer mandatario en dejar su cargo antes de cumplir el sexenio, pues la ley entrará en vigor en 2024.

Fue el pasado 10 de febrero de 2014, en el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando la ley se modificó tras una reforma político-electoral aprobada. Esta adelanta la jornada electoral al primer domingo de junio y cambia la fecha de toma de protesta del presidente electo para el 1 de octubre, según el artículo 83.

Asimismo, con este cambio en la reforma, la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación deberá presentarse antes del 15 de noviembre del 2024 y los cambios permitirán que sea analizado y discutido con tiempo en el Congreso y ser aprobado antes del 31 de diciembre.

¿Qué hará AMLO al finalizar su sexenio?

Tras finalizar su casi sexenio, AMLO reafirmó que una vez que termine su mandato no participará en ninguna actividad política ni social. Se mudará a su rancho "La Chingada" en Palenque, Chiapas, donde se dedicará a escribir su último libro, dedicado al humanismo y a los jóvenes. Asimismo, afirmó que cancelará todas sus redes sociales e incluso prohibirá el hablar sobre política con su familia.

¿Cuándo y dónde ver la toma de protesta en vivo de Claudia Sheinbaum?

La toma de protesta de Claudia Sheinbaum ante el Congreso de la Unión será el 1 de octubre; la ceremonia se llevará a cabo a las 9:00 de la mañana y aproximadamente a las 11:00 horas la presidenta electa recibirá la banda. Puedes seguir la transmisión en vivo a través de las cuentas oficiales de Fuerza Informativa Azteca (FIA).