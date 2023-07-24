“No lo digo yo": AMLO presume baja de inflación en primera quincena de julio

Durante la conferencia matutina de ese lunes 24 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este presumió que, de acuerdo con el INEGI, la inflación bajó en la primera quincena de julio.

Después de que el principal índice de precios al consumidor del país marcó su mayor desaceleración en más de dos años y la inflación interanual llegó a 4.79%, el presidente López Obrador celebró la noticia.

“Es buena noticia, muy buena noticia y significa fortalecer la economía popular y que le rinda más el dinero y que no haya carestía. Así vamos”, señaló. Asimismo, AMLO dijo: "No lo digo yo, lo dice el INEGI", refiriéndose a su nueva sección en la mañanera.

Este lunes 24 de julio, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó que la inflación general de México bajó a 4.79%, sumándose a la onceava baja quincenal. Aunado a ello, también reportó que los productos y servicios que más bajaron de precio fueron: uva, tomate verde, huevo, gas doméstico LP, así como la papa y otros tubérculos.

En la primera quincena de julio 2023, la #inflación general anual fue de 4.79%. El Índice Nacional de Precios al Consumidor varió 0.29% a tasa quincenal.



Por componente la inflación anual fue:

🔷 6.76%, #Subyacente

🔷-0.97%, #NoSubyacente



🖥️ #INPC: https://t.co/SooNQUPRE1 pic.twitter.com/XeX7w8fAeO — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) July 24, 2023

AMLO se lanza contra las calificadoras por Pemex

Tras las bajas en calificación de algunas calificadoras a Petróleos Mexicanos (Pemex), el mandatario cuestionó y acusó que es información para manipular.

#EnLaMañanera | Después de que el principal índice de precios al consumidor de México marcó su mayor desaceleración, el presidente @lopezobrador_ se lanzó contra la #calificadoras pic.twitter.com/aU827BCPbG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 24, 2023

“No afecta en nada, es parte de las simulaciones que existían durante el predominio del periodo neoliberal”, señaló. En ese sentido, pidió que no se tomara en cuenta las calificadoras.

Aunado a ello, recordó cuando la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) degradó la categoría de seguridad aérea de México.

“Cuando el AICM lo dominaba el crimen organizado, el narcotráfico, tenían la máxima categoría. Ahora que está cuidado, ya no entra la droga, nos dicen que no tiene categoría 1. ¿Y qué pasa? Son calificadoras que actúan en función de intereses”, destacó.

AMLO afirmó que las calificadoras actúan por intereses y es parte de una simulación.