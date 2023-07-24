¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del lunes 24 de julio

Este es el resumen minuto a minuto de la mañanera de AMLO que te presenta Fuerza Informativa Azteca (FIA). La conferencia se llevó a cabo desde Palacio Nacional este lunes 24 de julio de 2023.

Sigue el minuto a minuto de la conferencia matutina:

Javier May da avances en el tramo 4 del Tren Maya

El director General del Fonatur, dio a conocer algunos avances que tiene el tramo 4 del Tren Maya, sobre el cual afirmó que tiene un 77% de avance.

INAH da a conocer hallazgos arqueológicos en el Tren Maya

Diego Prieto Hernández, director General del INAH, explicó algunos de los hallazgos que se han encontrado durante la construcción del Tren Maya.

Mauricio Vila da las características del "VayVen"

El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, habló de las características del transporte "VayVen", el primer tranvía eléctrico en la península, el cual tendrá tres rutas en Mérida.

AMLO habla sobre supuestos convenios de grandes agricultores con políticos

El presidente Andrés Manuel reconoció el acaparamiento del agua en la zona de Chihuahua, además de que acusó que un "pequeño grupo que maneja el agua con organizaciones políticos" inventa acusaciones de escasez del líquido.

AMLO presume baja de inflación en México

Después de que el principal índice de precios al consumidor de México marcó su mayor desaceleración en más de dos años en México y la inflación interanual llegó a 4.79%, AMLO señaló que la inflación en México se encuentra bajando, esto según datos del INEGI.

AMLO afirma estar feliz por resultados en elecciones de España

El presidente López Obrador habló sobre el proceso electoral en España, del cual se dijo muy feliz, ya que no ganó la derecha ni "el conservadurismo".

“Me dio mucho gusto porque se pensaba que la derecha iba a arrasar y no pasó eso afortunadamente. Estoy contento y aclaro de que es la derecha que no avanzó porque algunos dicen ‘la derecha extrema’ y yo creo que toda la derecha es extrema”, señaló.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ celebró los resultados de las elecciones de este domingo en #España que dieron la victoria al Partido Popular, pero no con la fuerza suficiente para formar Gobierno pic.twitter.com/K7oWxdHnpY — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 24, 2023

AMLO se lanza contra calificadoras por Pemex

El presidente se lanzó contra algunas calificadoras por bajar perspectiva de Petróleos Mexicanos (Pemex). “Es parte de la simulación que existía durante el predominio del modelo neoliberal. Es como a estas alturas tomar en cuenta lo que opina el FMI, que está totalmente desacreditado”, dijo.

#EnLaMañanera | Después de que el principal índice de precios al consumidor de México marcó su mayor desaceleración, el presidente @lopezobrador_ se lanzó contra la #calificadoras pic.twitter.com/aU827BCPbG — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) July 24, 2023

AMLO menciona a Xóchitl Gálvez, pero no dice su nombre

López Obrador criticó a la aspirante a candidata presidencial después del polémico planteamiento respecto al pago de seguro de gastos médicos, que ella asegura, se sacó de contexto.

“Una persona (...) está proponiendo que ya no haya seguridad pública (...) que los trabajadores paguen un seguro”, dijo AMLO.

AMLO adelantó supervisión de obras hidráulicas en Nayarit, Sinaloa, Coahuila, Durango, Nuevo León y Jalisco. Asimismo, mantendrá una reunión trilateral con representantes de Estados Unidos y Canadá, además de que tendrá una junta con Elizabeth Sherwood-Randall, asesora de seguridad del país vecino este mismo lunes 24 de julio.