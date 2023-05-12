¿Qué estudió López Obrador? Así fue la trayectoria escolar de AMLO

El mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se convirtió en el primer presidente en salir de una escuela pública en los últimos tres sexenios; eso significó que la formación académica y visión se construyeron de manera distinta a sus predecesores Enrique Peña Nieto (Universidad Panamericana), Felipe Calderón (Escuela Libre de Derecho) y Vicente Fox (Universidad Iberoamericana).

La carrera estudiantil de AMLO ha sido una de las interrogantes que sus seguidores se han hecho a lo largo de su sexenio, esto por la carrera que estudió, pues es atípica a la que venían caracterizando los anteriores mandatarios; ante ello, te contamos cómo fue su trayectoria escolar y la universidad que lo vio pisar las aulas.

¿Qué estudió AMLO?

El oriundo de Tepetitlán, Tabasco, se inclinó por estudiar la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública durante el periodo de 1973 a 1976; durante una entrevista le agradeció al gobierno de Tabasco por otorgarle la beca que le permitiría concluir la carrera, pues le ofrecieron hospedaje en la Casa del Estudiante tabasqueño y posteriormente, al ingresar a la UNAM se mudó a Copilco, también conocido como el barrio universitario, ahí rentaba un cuarto con otros compañeros-

"Terminé la escuela de milagro porque no recibía apoyo de mi familia, que estaba atravesando por una situación económica muy difícil", señaló AMLO, quien pasó una infancia complicada.

¿Dónde estudió Andrés Manuel López Obrador?

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cursó la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en este caso, sus años de carrera los hizo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS), misma que ofrece una variedad de grados académicos como:



Ciencias Políticas y Administración Pública

Ciencias de la Comunicación

Relaciones Internacionales

Sociología

Antropología

En el documental “Esto soy”, habló sobre su vida universitaria, y en este caso agregó que durante su estancia en la FCPyS aprendió a luchar por sus ideales y recalcó que el profesor Carlos Pellicer se convirtió en una de sus grandes inspiraciones y modelos a seguir.

AMLO presentó su tesis en 1987.|Captura de pantalla sitio repositorio UNAM

¿Cuántos años tardó AMLO en terminar la licenciatura?

La trayectoria universitaria de AMLO en Ciencias Políticas comenzó en 1973, pero terminó por titularse en 1987, lo que significó que tardó 14 años en obtener el título, mismo que tuvo que esperar porque desde temprana edad se integró a la vida política con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Para obtener el grado presentó una tesis llamada “Proceso de formación del Estado nacional en México 1824-1867", la cual fue fue asesorada por Paulina Fernández Christlieb; el promedio general con el que salió de la licenciatura fue de 7.8.

