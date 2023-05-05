AMLO analizará declaración sobre fin de emergencia sanitaria por Covid-19 de la OMS

Durante la conferencia matutina del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), este fue cuestionado sobre la declaratoria de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre el fin de la emergencia sanitaria por Covid-19.

"Estábamos esperando esa declaración y el martes que vamos a informar sobre salud se va a emitir un comunicado al respecto. Ese día vamos a que los médicos expongan, antes nos vamos a reunir y tomarán una decisión", destacó AMLO.

#EnLaMañanera | En breve, el gobierno mexicano declarará el fin de la emergencia por #COVID19 aunque se perfila esto ocurra el lunes que se reúna el consejo salubridad pic.twitter.com/SyjvLODVLX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) May 5, 2023

OMS declara fin de emergencia sanitaria por Covid-19

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció este viernes que el Covid-19 ya no es considerada como una emergencia de salud global, la cual estaba señalada así desde el 30 de enero de 2020.

El Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional de la OMS discutió la pandemia el pasado jueves 4 de mayo en su 15ª reunión sobre el Covid-19, y el director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, coincidió en que la declaración de emergencia de salud pública debería terminar.

En México, el primer contagio registrado por Covid-19 fue el 27 de febrero de 2020. Se trató de un hombre de 35 años, residente de la Ciudad de México. Se contagió en Italia, donde estuvo del 14 al 22 de febrero.

AMLO se contagia por tercera vez de Covid-19

“Ni modo, amigas y amigos: salí positivo a COVID-19. No es grave. Mi corazón está al 100 y como tuve que suspender la gira, estoy en la Ciudad de México y de lejitos festejo los 16 años de Jesús Ernesto. Me guardaré unos días. Adán Augusto López Hernández encabezará las mañaneras. Nos vemos pronto”, señaló el presidente AMLO a través de su cuenta oficial de Twitter.

Fue la tarde del pasado domingo 23 de abril cuando el presidente dio a conocer sobre su tercer contagio por Covid-19, por lo que estuvo ausente durante algunos días en la conferencia mañanera, quedando como representante, el secretario de Gobernación, Adán Augusto Hernández López.