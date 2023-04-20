“Seguiremos defendiendo": AMLO se reúne con familia de Julian Assange

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió con la familia del activista Julian Assange, fundador de la plataforma Wikileaks, pues el gobierno de Estados Unidos tiene al menos 17 cargos en su contra. En ese sentido, el presidente López Obrador reiteró que su gobierno lo seguirá defendiendo".

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario escribió: "Recibí a John y Gabriel Shipton, papá y hermano, respectivamente, de Julian Assange, a quien seguiremos defendiendo, pues es un preso político y su caso es un inaceptable agravio a la libertad de expresión".

Cabe recordar que, incluso en julio de 2022, durante su visita a la Casa Blanca en Washington, AMLO entregó una carta personalmente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para pedir la liberación de Julian Assange.

Recibí a John y Gabriel Shipton, papá y hermano, respectivamente, de Julian Assange, a quien seguiremos defendiendo, pues es un preso político y su caso es un inaceptable agravio a la libertad de expresión. pic.twitter.com/ChdC0OD9Sd — Andrés Manuel (@lopezobrador_) April 20, 2023

¿Qué hizo el fundador de Wikileaks?

Julian Assange, fundador de Wikileaks, se encuentra detenido desde 2019, después de permanecer refugiado durante siete años en la embajada de Ecuador en Londres y haber pedido refugio político. El gobierno de Ecuador consideró el caso de Assange con base en lo que dictan los derechos humanos universales y no de manera política, ya que, afirmaron, que su vida podría peligrar si se daba su extradición a Estados Unidos.

Nacido el 3 de julio de 1971 en Australia y se dedicó años de su vida, se dedicó a la creación de Wikileaks, una plataforma de interés público donde se publicaron documentos sobre violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra cometidos por el ejército de Estados Unidos en Irak, Afganistán, Cuba y Guantánamo.

El fundador de Wikileaks fue acusado de al menos 17 cargos, donde hay delitos incluidos como espionaje, esto, en mayo de 2009. Julian Assange podría ser sentenciado a 175 años de prisión.

En diversas ocasiones, AMLO ha afirmado que la Julian Assange se encuentra injustamente detenido, pues lo único que ha hecho ha sido "dar a conocer prácticas injerencistas y violatorias de los derechos humanos".