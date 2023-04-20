¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del jueves 20 de abril

Esta es la mañanera de AMLO para este jueves 20 de abril de 2023, la cual se llevó a cabo desde Palacio Nacional. Fuerza Informativa Azteca (FIA) te ofrece el resumen en vivo de la conferencia del Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Sigue el minuto a minuto de la mañanera de AMLO:

AMLO habla sobre su propuesta del 1 de septiembre de 2024

Durante la mañanera de AMLO, este habló acerca de la propuesta que entregará el próximo 1 de septiembre de 2024, fecha de su último informe de gobierno y último intento para que la Guardia Nacional pase al mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

AMLO adelanta creación de cuarteles de la GN en Guerrero

La presencia de la Guardia Nacional en el país nos ha permitido avanzar y enfrentar los ilícitos de todo tipo”, dijo AMLO. Asimismo, adelantó que se encuentran en construcción al menos tres nuevos cuarteles de la GN en Guerrero.

AMLO da la razón de no acompañar a Elena Poniatowska a la entrega de Medalla Belisario Domínguez

El presidente AMLO dio a conocer la razón de no haber acompañado a la escritora y activista Elena Poniatowska el pasado miércoles 19 de abril a su entrega de la Medalla Belisario Domínguez, pues afirmó que pudo haber sido agredido "Tengo que cuidar la investidura presidencial".

AMLO habla de la posibilidad de vender el avión presidencial

A casi cinco años de que no se utiliza el avión presidencial, Banobras mantiene negociaciones para venderlo en República de Tayikistán, aunque el presidente López Obrador no quiso dar más detalles.

"Lo del avión se está viendo, hay la posibilidad de que se venda, no puedo decir más, solo qué al obtenerse ese recurso se va a destinar para dos hospitales, uno en Tlapa en Guerrero, que es la zona más pobre del país, y otro en Tuxtepec en Oaxaca".