AMLO acepta desafío de entregar sistema de salud como el de Dinamarca

El compromiso es que al finalizar el actual gobierno, toda la población tenga acceso a un sistema de salud de calidad, como en Dinamarca y otros países nórdicos, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

El mandatario explicó que es un gran reto equipar al sistema de salud no solo de equipos, medicamentos, sino también de personal médico, pero aseguró que con el apoyo de gobiernos municipales y estatales logrará entregar un sistema de salud universal.

“Hace como un año hablé de que íbamos a tener un sistema de salud público como el de Dinamarca, como en los países nórdicos, que tienen un estado de bienestar, de lo mejor en el mundo y aceptamos el desafío, el reto. Cuando terminemos, vamos a tener en operación un sistema de salud”, expresó AMLO durante la mañanera de hoy.

El mandatario dijo que para el siguiente año 12 estados ya estarían en proceso de consolidación de su sistema de salud, luego de que se iniciará en Nayarit, Colima, Tlaxcala, y este fin de semana se inicie en Baja California Sur, Sinaloa.

“Queremos concluir el año con seis más: tres en noviembre y tres en diciembre, de modo que tendríamos 12 en proceso de consolidación”, indicó.

Qué tendría el sistema de salud que AMLO promete al concluir mandato

De acuerdo con el presidente López Obrador el sistema de salud que busca entregar tiene no solo equipos y medicinas para unidades médicas y hospitales de primer y tercer nivel.

“Estamos haciendo una adquisición de miles de millones de pesos en equipos, les informo aunque lo hemos dicho, antes de esta intervención se hace un censo, se va a todos los centros de salud, a todos los hospitales, es mantenerlos en buen estado, con las obras de ingeniería requeridas, los equipos, los médicos grales, especialistas y el abasto de medicamentos, completo no el llamado cuadro básico, sino todos los medicamentos”, detalló.

#EnLaMañanera | El director del #IMSS Zoé Robledo, consideró que el mayor reto de las instituciones es agilizar la atención de mujeres con cáncer de mama y mejorar la coordinación entre diversas estancias de salud. pic.twitter.com/uqBpaCrouE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 25, 2022

También dijo que continúa la idea de que en las unidades médicas y hospitales haya médicos que den atención médica durante el fin de semana y que los derechohabientes del IMSS o ISSSTE reciban atención en la unidad médica u hospital más cercanos a su domicilio.

“Atención gratuita ese es el ideal, garantizar el derecho del pueblo a la salud”, concluyó.