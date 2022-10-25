¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 25 de octubre

Este 25 de octubre en la mañanera de AMLO se abordaron los temas de las salud, sobre todo del avance de la pandemia de Covid-19 y el equipamiento de hospitales y centros de salud. Conoce el resumen de la conferencia de López Obrador.

El Presidente dijo aceptar el desafío que es entregar al final de su gobierno un sistema de salud como el de Dinamarca que ofrezca atención médica y medicinas a toda la población.

Mejoras para pasantes de medicina en México



Jorge Alcocer, secretario de Salud, informó las mejoras de trabajo de los pasantes de servicio social de medicina, además de la formación que reciben en diversas instituciones de salud como IMSS, ISSSTE, entre otras.

Suman 13 semanas de descenso de la pandemia

Marco Cortés, titular de la Dirección General de Promoción de la Salud informó que ya van más de tres meses y medio de descenso de la pandemia de Covid-19.

En promedio dijo que hay 230 casos por día y en las hospitalizaciones se reportan los niveles más bajos desde que se inició la pandemia, esto es en enero de 2022, con una ocupación del 2% en camas generales y el 1% camas con ventilador.

#EnLaMañanera | Según el gobierno federal diariamente se registran más de 200 contagios de #Covid_19 y México se encuentra en los niveles más bajos de contagios. Esto lo que dijo en conferencia Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud. pic.twitter.com/XWynMTs7BY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 25, 2022

Suman más de 2 mil aspirantes para convocatoria internacional

Zoé Robledo, titular del IMSS, informó que ya suman 2 mil 533 registros de todas partes del mundo y solo 597 completado todo el proceso.

Los especialistas que encabezan la plaza son pediatria médica, ginecología y obstetricia, además de traumatología y ortopedia.

#EnLaMañanera | El director del #IMSS Zoé Robledo, consideró que el mayor reto de las instituciones es agilizar la atención de mujeres con cáncer de mama y mejorar la coordinación entre diversas estancias de salud. pic.twitter.com/uqBpaCrouE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 25, 2022

AMLO llama a esperar resultados por casos de intoxicados



El Presidente aseguró que aproximadamente en 10 días se conocerían las causas de los intoxicados en Hidalgo, Veracruz y Chiapas, pero reiteró que no tiene que ver nada con drogas, además exhortó a la población a no precipitarse por las causas.

#EnLaMañanera | Tras las intoxicaciones de menores en escuelas de Chiapas y Veracruz se ha descartado que sea por el consumo de drogas, así lo reiteró el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/UQ3AIyNJhL — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 25, 2022

"Vamos a esperar, quiero aprovechar para que no haya psicosis porque estoy seguro de que no va pasar nada a los muchachos, sí me preocupa que vaya haber un acto precipitado de castigo a quien se piense que le está queriando hacer mal a los jóvenes", declaró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ adelantó que en 10 días ya se tendrán resultados de las investigaciones sobre las #intoxicaciones de menores registradas en escuelas de Chiapas y Veracruz y se indaga si las intoxicaciones son por retos orquestados en redes sociales pic.twitter.com/rPO3E3tobX — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 25, 2022

AMLO habla sobre visita de Jorge Arganis a Palacio Nacional

El Presidente informó que mantuvo una reunión con Jorge Arganis, con quien platicó y que más adelante daría a conocer el tema de la misma.

"El ingeniero Arganis estuvo con nosostros, estamos en conversación con él porque ha estado un poco enfermo, lo queremos mucho, es un buen ingeniero civil, gente decente, honrada y además de que ha estado con nosotros, nos preocupa su salud, su situación, de eso estuvimos platicando, ya después vamos a informarles", declaró.

#EnLaMañanera | A casi 50 días de que solicitó licencia licencia temporal por problemas de salud, Jorge Arganis Díaz-Leal, Secretario de Comunicaciones se reunió en privado con el presidente @lopezobrador_ pic.twitter.com/fOCvG1AlrG — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 25, 2022

AMLO respeta opinión sobre Reforma Electoral

Durante la conferencia, López Obrador aseguró que respeta las opiniones de organismos extranjeros sobre la Reforma Electoral, cuya discusión iniciará este martes en la Cámara de Diputados y dejó que los legisladores tomen en cuenta todas las voces.

"Cuando nos robaron la Presidencia, esos europeos callaron como momias, nunca dijeron nada, tienen derecho a manifestarse, que sean los legisladores los que resuelvan para que haya una auténtica democracia. Sería un gran legado, una gran herencia el que podamos de una vez y para siempre establecer un verdadero sistema político democrático, ya se está avanzando", declaró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ respondió a @FelipeCalderon quien consideró que la Reforma Electoral de AMLO busca acabar con la democracia. López Obrador pidió a legisladores escuchar todas las voces sobre esta propuesta pic.twitter.com/v0Wl9II6TR — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 25, 2022

Si está mal el procedimiento legal, que se revise: AMLO sobre Pío



Sobre el tema de su hermano Pío López Obrador y que la FGR no ejercerá acción penal en su contra, El Presidente opinó que si el procedimiento legal esté mal, se revise, aunque afirmó que este caso se hizo con la finalidad de atacarlo.

"Creo que fue un recurso que se entregó para un movimiento, no era para un partido, según se ha aclarado o se ha dicho y pues se hizo todo este escándalo pues es en contra mía. Si está mal el procedimiento legal, que se revise si se encontró de que el ministerio público o el juez actuó por consigna o hubo influyentismo, que se revise", pidió.

#EnLaMañanera | Después de que la #FGR determinó que Pío López Obrador no incurrió en delitos electorales, el presidente @lopezobrador_ se refirió a este tema en su mañanera y rechazó que su hermano aportara dinero en efectivo a #Morena su partido político. pic.twitter.com/pwXxFjvWnA — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 25, 2022

AMLO descarta que militares busquen la Presidencia



El Presidente rechazó que algún militar busque postularse para ser Presidente de México, como lo dijo el secretario de Gobernación, ya que están dedicados a sus misiones.

"Los miliates están dedicados a sus tareas, a sus misiones, tenemos un Ejército muy leal a las instituciones, un Ejército y un gobierno legal y legítimamente constituidos, no tenemos un Ejército golpista, al contrario, el Ejército actual surge para oponerse al golpe de Edo que llevó a cabo Huerta", declaró.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ no ve a un militar como candidato presidencial. Esto después de que su Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que un integrante del Ejército podría participar en comicios pic.twitter.com/YaBZxHiqe6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 25, 2022

Frases de AMLO durante la mañanera del 26 de octubre



Estas son algunas de las frases durante la mañanera de AMLO en las que habló del sistema de salud, el caso de Pío López Obrador y la Reforma Electoral.