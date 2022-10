¿De qué trató la mañanera de AMLO? Resumen del 25 de octubre

Este 25 de octubre en la mañanera de AMLO se abordaron los temas de las salud, sobre todo del avance de la pandemia de Covid-19 y el equipamiento de hospitales y centros de salud. Conoce el resumen de la conferencia de López Obrador.

Conferencia de prensa en vivo, desde Palacio Nacional. Martes 25 de octubre 2022 | Presidente AMLO

Mejoras para pasantes de medicina en México



Jorge Alcocer, secretario de Salud, informó los trabajos para mejores de los pasantes de servicio social de medicina, además de la formación que reciben en diversas instituciones de salud como IMSS, ISSSTE, entre otras.

Suman 13 semanas de descenso de la pandemia

Marco Cortés, titular de la Dirección General de Promoción de la Salud informó que ya van más de tres meses y medio de descenso de la pandemia de Covid-19.

En promedio dijo que hay 230 casos por día y en las hospitalizaciones se reportan los niveles más bajos desde que se inició la pandemia, esto es en enero de 2022, con una ocupación del 2% en camas generales y el 1% camas con ventilador.

Suman más de 2 mil aspirantes para convocatoria internacional

Zoé Robledo, titular del IMSS, informó que ya suman 2 mil 533 registros de todas partes del mundo y solo 597 completado todo el proceso.





Los especialistas que encabezan la plaza son pediatria médica, ginecología y obstetricia, además de traumatología y ortopedia.

AMLO llama a esperar resultados por casos de intoxicados



El Presidente aseguró que aproximadamente en 10 días se conocerían las causas de los intoxicados en Hidalgo, Veracruz y Chiapas, pero reiteró que no tiene que ver nada con drogas, además exhortó a la población a no precipitarse por las causas.

“Vamos a esperar, quiero aprovechar para que no haya psicosis porque estoy seguro de que no va pasar nada a los muchachos, sí me preocupa que vaya haber un acto precipitado de castigo a quien se piense que le está queriando hacer mal a los jóvenes”, declaró.