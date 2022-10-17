¿Por qué AMLO quiere terminar el Tren Maya en 2023?

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró su compromiso para que el Tren Maya esté concluido para diciembre de 2023.

En la mañanera de hoy, AMLO explicó los motivos por los que busca que los trabajos se aceleren para concluir en tiempo con esa mega obra.

“Les molesta mucho a nuestros adversarios y yo puedo decirles que estoy muy agusto, es una gran obra es una gran decisión, imagínense en el pantano en el que nos íbamos a meter en el aeropuerto en el lago de Texcoco… Es todo un desafío inaugurar el Tren Maya el año próximo, es como lo del aeropuerto Felipe Ángeles”, indicó.

El Presidente explicó que busca que se concluya el Tren Maya antes de que concluya su mandato, ya que busca que se consolide esta obra para responder a sus detractores, que aseguran que no sirven sus proyectos.

“En el caso del Tren Maya va a suceder algo parecido, queremos terminarlo en diciembre (de 2023) porque ya me van a quedar ocho meses para terminar, voy a terminar a finales de 24, si terminamos en diciembre, empieza la operación y en 10 meses se consolida la operación, por eso es que tenemos que avanzar", indicó.

AMLO presumió que el AIFA es uno de los mejores aeropuertos de América Latina, pero sus adversarios no quieren reconocer que el nuevo aeropuerto es funcional y comenzó a tener un crecimiento en sus operaciones.

Aseguró que es importante culminar con esta obra, ya que al menos este año se esperan 27 millones de turistas.

AMLO impulsará nueva aerolínea que conecte Tren Maya con AIFA

El mandatario aseguró que debido a la cantidad de amparos que se interpusieron por el Tren Maya, habrá un tramo que no se concluya, aunque dijo que en su momento se sabrá quiénes fueron.

El Presidente dijo en conferencia de prensa que se busca impulsar una nueva línea aérea que se vincule al Tren Maya, al AIFA, al nuevo aeropuerto de Tulum, que se prevé esté listo para diciembre de 2023, además de busca la posibilidad de que haya aerolíneas extranjeras para que se reduzcan los costos.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ no descartó que una parte del #TrenMaya pueda quedarse sin construir ante la lluvia de amparos que se han registrado en los últimos meses. pic.twitter.com/pVd10UPTVH — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 17, 2022

"Ver si es viable el que con el costo-beneficio con la experiencia que tiene la Fuerza Aérea, podemos dejar una nueva línea y no descartamos también el que se abra la posibilidad para que líneas extranjeras puedan dar servicio, siempre y cuando esto ayude a reducir los costos porque si no hay competencia, un boleto al interior del país a veces cuesta más que un boleta al extranjero", indicó.

