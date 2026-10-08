Dos expresidentes, dos escenarios y una vieja pelea

Las reapariciones públicas de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Felipe Calderón volvieron a poner a ambos expresidentes en el centro de la conversación política. Mientras Calderón participó en un foro abierto ante público y cuestionó al gobierno de Morena, López Obrador presentó su nuevo libro, Pueblo, mediante un extenso mensaje en video desde su retiro. El contraste entre ambos formatos y sus respectivos discursos generó nuevas críticas y reproches entre figuras de distintos sectores políticos, en un momento en que los expresidentes retomaron protagonismo en el debate público.