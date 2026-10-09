Presidencia de México

Notas
-
Lo más relevante de la conferencia mañanera de este viernes 9 de octubre, resumen EN VIVO
Checa en tiempo real los reportes semanales expuestos en Palacio Nacional este viernes 9 de octubre. Revisa las cifras del gobierno federal y las respuestas de la presidente en directo.
-
¿De qué trató la mañanera hoy jueves 8 de octubre? Sigue el resumen EN VIVO
Los más relevante desde Palacio Nacional este 8 de octubre, conoce que temas marcarán la jornada y las cifras presentadas por el Gobierno de México.
-
Los temas más relevantes de la mañanera de hoy miércoles 7 de octubre, resumen EN VIVO
Sigue al instante las declaraciones de la mandataria en la sesión de este miércoles 7 de octubre: entérate de la postura oficial ante los cuestionamientos de los medios.
-
¿De qué trató hoy martes 6 de octubre la conferencia de la presidente? Resumen EN VIVO
Los temas más relevantes desde Palacio Nacional este 6 de octubre, conoce los temas que marcarán la jornada y las cifras presentadas por el Gobierno de México.
-
Lo más relevante de la conferencia mañanera este lunes 5 de octubre EN VIVO
Sigue en tiempo real lo presentado en Palacio Nacional este lunes 5 de octubre. Revisa los datos del gabinete federal y los anuncios de la presidente al momento.
-
¿Qué dijo la presidente hoy viernes 2 de octubre? Resumen EN VIVO de la mañanera
Checa en tiempo real las resoluciones de cierre de semana expuestas en Palacio Nacional este viernes 2 de octubre en el resumen completamente EN VIVO.