“Narcotraficantes se convirtieron en Gobierno”: Claves de la ‘Narcocracia’ y pactos entre política y crimen organizado en México, explicado por Anabel Hernández | VIDEO

Una radiografía del por qué estamos como estamos. El libro ‘Narcocracia’, publicado por la periodista Anabel Hernández, analiza los pactos invisibles entre los políticos y los narcopolíticos. Un nuevo sistema de Gobierno que existe en México, en el que el crimen organizado está vinculado con la administración actual.

Anabel Hernández asegura que el ‘narcogobierno’ comenzó con pequeños casos aislados, hasta financiar campañas políticas, operar electoralmente y a que su gente se convierta en administraciones.

“Los narcotraficantes dejaron de ser solo cómplices para convertirse en Gobiernos”, explicó la periodista.

La periodista explica que incluso el propio Rocha Moya llegó a presumir sus vínculos con el crimen organizado a sus mismos compañeros de partido: “A mí El Mayo me eligió”.

¿Cómo inició la ‘Narcocracia’? Anabel Hernández revela presunto financiamiento a AMLO en 2006

“El origen del movimiento político de Andrés Manuel López Obrador”. En entrevista para HAM, con Manuel López San Martín, la periodista Anabel Hernández aseguró que existe una escena clave que deja en evidencia el comienzo del narcogobierno.

Según la periodista, en 2006, durante la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en Gómez Palacio, Durango, el gobernador se reunió con el Cártel de Sinaloa, específicamente con Sergio Villareal Barragán, alias ‘El Grande’, colaborador estrella de EU, para que se le entregará, por parte del cártel, alrededor de 500 mil dólares como parte de un financiamiento de 30 millones de dólares.

“Por desgracia, Claudia Sheinbaum es el producto de ese pacto criminal que inició en 2006, y que ella no ha sido capaz de romper”, explicó Anabel Hernández, para las pantallas de Azteca Noticias.