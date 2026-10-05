Monreal rechaza “dedazo” por designación de Andrea Chávez y llama a Morena a evitar fracturas

La designación de Andrea Chávez como coordinadora municipal en Ciudad Juárez ya generó una primera reacción dentro de Morena; Ricardo Monreal rechazó que el nombramiento sea producto de un “dedazo” de la dirigencia y, al mismo tiempo, planteó una ruta para evitar divisiones internas de cara a las elecciones de 2027.

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados pidió que, en los procesos donde ya hubo encuestas para definir a los perfiles que encabezarán al partido, se busque incorporar a quienes quedaron en segundo y tercer lugar.

Monreal defiende el método de las encuestas

La postura de Monreal ocurre después de que Morena designara a Andrea Chávez como coordinadora municipal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Chávez había participado en el proceso interno para definir la coordinación estatal en Chihuahua; sin embargo, el resultado favoreció a Cruz Pérez Cuéllar, alcalde con licencia de Ciudad Juárez, quien fue designado como coordinador estatal.

A partir de ese escenario, Morena nombró a Chávez como coordinadora municipal, una posición que la perfila para competir eventualmente por la Presidencia Municipal de Ciudad Juárez en las elecciones de 2027.

Ricardo Monreal (@RicardoMonrealA), rechazó que se trate de un “dedazo” de la dirigencia de #Morena el nombramiento de Andrea Chávez como coordinadora municipal rumbo a la candidatura a la alcaldía de Ciudad Juárez, #Chihuahua. Además, pidió pactar con los que quedaron en segundo y tercer lugar de las encuestas en el resto de los estados, a fin de no generar división rumbo a la elección del próximo año. Vía @seguragmf Lee más: https://t.co/RBUvgyp7Ju — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 5, 2026

Ante las críticas que surgieron alrededor de la decisión, Monreal rechazó que se trate de un “dedazo” de la dirigencia del partido.

El legislador también planteó que Morena debe cuidar a los perfiles que participaron en los procesos internos y buscar acuerdos con quienes no obtuvieron el primer lugar en las encuestas.

Su propuesta apunta a que los segundos y terceros lugares puedan mantenerse dentro del proyecto político y contribuir a la organización rumbo a la elección del próximo año.

El llamado de Monreal no se limitó al caso de Chihuahua; también habló sobre la inconformidad de Tatiana Clouthier respecto al proceso de selección en Nuevo León.

Morena busca llegar unido a 2027

El fondo del planteamiento de Monreal es evitar que las disputas internas terminen debilitando a Morena antes de las elecciones de 2027.

La designación de Andrea Chávez en Ciudad Juárez ocurre en un momento en que el partido comienza a definir las posiciones que tendrán sus distintos grupos y aspirantes rumbo a la próxima contienda electoral.

Por ello, el llamado del legislador es a mantener dentro del movimiento a quienes participaron en las encuestas y no obtuvieron el primer lugar.

En el caso de Chihuahua, la definición estatal colocó a Cruz Pérez Cuéllar como coordinador, mientras que Andrea Chávez recibió posteriormente la responsabilidad municipal en Ciudad Juárez.