Ricardo Monreal adelanta que hasta 150 diputados buscarán reelegirse antes de prohibición en 2030

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, estimó que entre 130 y 150 legisladores de la actual legislatura buscarán la reelección consecutiva en sus cargos para las elecciones de 2027. Explicó que el proceso de registro interno ya se encuentra abierto de cara al cierre de inscripciones el próximo lunes, precisando que todos los aspirantes deberán someterse a las encuestas distritales del partido oficialista para evaluar su posicionamiento territorial antes de recibir el aval de la dirigencia nacional para figurar en las boletas electorales.

Monreal subrayó la relevancia del proceso al recordar que las elecciones de 2027 representarán la última ventana legal en la que se permita la reelección consecutiva para cargos de elección popular a nivel municipal, local y federal. La recién aprobada reforma constitucional que erradicó la reelección legislativa y municipal entrará en vigor de forma definitiva a partir de 2030, por lo que este periodo de registro marca la despedida de dicha figura en el sistema político mexicano, empujando a más de un centenar de parlamentarios guindas a someterse al escrutinio en sus distritos para asegurar su permanencia en San Lázaro.

🚨Cerca de 150 diputados buscarían reelección en 2027



El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de @Mx_Diputados, @RicardoMonrealA, estimó que entre 130 y 150 legisladores buscarán la reelección en sus cargos. Explicó que los aspirantes deberán someterse a encuestas… pic.twitter.com/yCukGOKRlg — Político MX (@politicomx) October 1, 2026

La encuesta interna y la reforma que sepulta la reelección consecutiva a partir de 2030

El líder parlamentario detalló que el número de inscritos refleja el interés de los diputados por aprovechar el último marco legal que les permite repetir en el encargo. "Es un número importante... esta será la última ocasión en que se permita la reelección. A partir de 2030 está prohibida a cualquier puesto de elección popular. Ya está legislado, está vigente la norma constitucional y los alcaldes y diputados federales y locales tendrán la posibilidad, la última ocasión, de ser reelectos", puntualizó Monreal al explicar la transición hacia el nuevo esquema normativo que prohibirá la continuidad inmediata en las urnas.

Con este anuncio, la bancada de Morena en la Cámara Baja abre de par en par la contienda interna por las candidaturas, donde la medición por encuestas determinará quiénes logran mantener la confianza ciudadana en sus distritos y quiénes quedarán fuera del Congreso.