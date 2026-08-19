¡Le corrigen la plana! PT se distancia de dichos de Reginaldo Sandoval sobre Andy López Beltrán

El debate alrededor de Andy Manuel López Beltrán tras perder la visa americana no termina, esta vez el señalamiento no llegó únicamente desde la oposición, fue mediante Reginaldo Sandoval, coordinador del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, quien afirmó que su bancada no mete “las manos al fuego” por el hijo de AMLO.

En un comunicado, los legisladores petistas señalaron que cualquier acusación debe contar con elementos que la sustenten y defendieron el principio de presunción de inocencia, al tiempo que criticaron a quienes, desde la oposición, buscan señalar al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador sin una base legal.

PT pone freno a dichos de su coordinador sobre Andy López Beltrán

La postura de los diputados del PT contrastó con la declaración realizada previamente por Reginaldo Sandoval, quien había marcado distancia respecto a Andrés Manuel López Beltrán al señalar que no metían las manos al fuego por él; sin embargo, los legisladores de la bancada decidieron precisar públicamente su posición.

“En relación con Andrés Manuel López Beltrán señalamos que no se le puede acusar de actos indebidos sin tener las pruebas que lo sostengan”, indicaron en su comunicado.

Los petistas también condenaron lo que calificaron como intentos de la derecha para inculparlo sin elementos suficientes.

“Condenamos también las voces de la derecha en nuestro país que inmediatamente buscan inculparlo sin tener una base legal, sin sustento y violando el principio de presunción de inocencia”, agregaron.

Así, el PT pasó de una declaración que abrió dudas sobre el respaldo a Andy a una postura de bancada enfocada en exigir pruebas antes de atribuirle responsabilidades.

PRI cuestiona carta de Andy dirigida a Donald Trump

Mientras el PT buscaba fijar su posición, el PRI aprovechó el episodio para lanzar nuevos cuestionamientos contra Andrés Manuel López Beltrán, a través de Rubén Moreira, coordinador de los diputados priistas, volvieron a referirse a la carta que Andy dirigió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El legislador consideró que el contenido de la misiva refleja, desde su perspectiva, una percepción equivocada de la realidad por parte del hijo del expresidente.

“Andy tiene un problema de percepción de la realidad, él se cree estadista, ‘Trump contéstame la carta’”, afirmó Moreira.

🚨 Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz), coordinador del PRI en @Mx_Diputados, lanzó duras críticas contra Andy López Beltrán tras la carta enviada a Donald Trump.



Señaló que el hijo del expresidente tiene un problema de percepción de la realidad y que se cree estadista.



Además,… pic.twitter.com/tDVTQTpj9E — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 19, 2026

El priista incluso puso en duda que la carta haya llegado directamente a manos del mandatario estadounidense y cuestionó la posibilidad de que Trump la hubiera leído.

“Ustedes creen, primero que a Trump le llevaron la carta, pues no, y segundo si se la llevan ustedes creen que la va a leer”, expresó.

Moreira remató su crítica con una frase irónica al imaginar cuál habría sido la reacción del presidente estadounidense ante el documento: “si la leyó imagínense la cara de Trump diciendo ¿y esta mamada qué es?”.