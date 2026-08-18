FGR niega señalamientos contra Andy López Beltrán por delitos de hidrocarburos

La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró que es falsa la versión sobre una supuesta investigación contra Andrés Manuel López Beltrán, Andy, por delitos relacionados con hidrocarburos.

La dependencia salió al paso de las versiones que señalaban la existencia de testigos protegidos que presuntamente habrían involucrado al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La FGR dijo que el Ministerio Público Federal no cuenta con datos de prueba con la fuerza legal necesaria para iniciar una indagatoria en su contra por este tipo de delitos.

Con relación a versiones periodísticas en las que se afirma que esta Fiscalía General de la República cuenta con testigos protegidos que han hecho señalamientos para llevar a cabo una investigación en contra del hijo de un ex Presidente de México, por delitos en materia de… — FGR México (@FGRMexico) August 17, 2026

¿Hay testigos protegidos contra Andy López Beltrán?

De acuerdo con la Fiscalía, tampoco existen testigos protegidos que hayan realizado señalamientos contra López Beltrán en relación con delitos en materia de hidrocarburos.

La aclaración ocurre luego de que circularan versiones periodísticas que apuntaban a una posible investigación federal.

La institución pidió tomar como falsa esa información y precisó que, hasta ahora, no existe un elemento probatorio que permita abrir una carpeta de investigación contra el hijo de AMLO por esos hechos.

¿Por qué le quitaron la visa de Estados Unidos a Andy López Beltrán?

El caso tomó fuerza después de que Andy López Beltrán confirmó que Estados Unidos revocó su visa. El hijo del expresidente aseguró que la decisión fue impulsada por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el subsecretario Christopher Landau, y sostuvo que no existe evidencia que lo relacione con algún delito.

La Embajada de Estados Unidos en México no dio detalles sobre el caso particular de López Beltrán y señaló que los asuntos relacionados con visas son confidenciales. Sin embargo, la representación diplomática recordó que una visa puede ser cancelada cuando existen razones para hacerlo.

La revocación ocurrió en medio de versiones sobre presuntas investigaciones en Estados Unidos relacionadas con políticos mexicanos y el tráfico de combustible.

En este contexto, la FGR aclaró que no existe en México una investigación contra López Beltrán por delitos relacionados con hidrocarburos ni cuenta con datos de prueba suficientes para iniciar una indagatoria, de acuerdo con su posicionamiento.